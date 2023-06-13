Пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі "Радіо Свобода" висміяв Путіна. За його словами, такі заяви з боку президента Росії – ніщо більше, ніж "самонавіювання".

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У Росії "малюють неймовірні цифри"

Це самонавіювання, самопереконання. Ми ж знаємо, що насправді з Путіним його радники спілкуються мовою папочок і звітів. Потрібно було подавати переможні реляції, не повідомляти йому, що фактично українці мають успіх, проводять активні наступальні дії,

– наголосив Ковальов.

Саме тому у Росії поразки на фронті пояснюють вже інакше. Мовляв, військові країни-агресорки "потужно воюють, знищують українську техніку". Щоб це демонструвати, у Кремлі малюють "якісь неймовірні цифри", наголошує пресофіцер.

Представник Генштабу нагадав, що минулого тижня оборонне відомство Росії публікувало ролик, на якому буцімто "знищують" нашу техніку. Його здивував той факт, що під виглядом знищених танків хочуть подати техніку, яка нагадує комбайни, що "просто працюють у полі".

Про це вже розказали всі аналітики. Це навіть висміяв терорист Пригожин. Очевидно, що такі заяви і такі відео потрібно більше для заспокоєння російського народу, електорату з традиційним російським гаслом, що так звана "СВО" йде по плану,

– підкреслив Ковальов.

Чим ще хизувався Путін