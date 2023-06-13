Російський президент запевнив усіх присутніх, що наразі у країні-агресорці проводити мобілізацію не будуть. Таким чином він натякнув, що Москва не планує йти на Київ. Далі 24 Канал наведе цитату Путіна та інші заяви, які стосуються мобілізації.

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Росія наразі не планує йти на Київ

Він також звернув увагу на настрої всередині країни. Мовляв, є громадські діячі, які вважають, що необхідно набрати ще близько мільйона солдатів. За словами бункерного діда, все залежатиме від того, яких цілей хочуть досягнути всередині країни.

Чи потрібно нам іти до Києва? Якщо так, то потрібна нова мобілізація, якщо ні, не потрібна. Сьогодні немає потреби у додатковій мобілізації,

– зазначив кривавий диктатор.

Важливо! У Росії і без цього не зупинялася мобілізація. Просто слід розуміти, що якщо вона не оголошена, то це не означає, що її немає.

Путін також відповів на питання, скільки ж воюватимуть мобілізовані. За його словами, закон не передбачає конкретних термінів. Тож, "виходити треба буде з розвитку ситуації". Йому взагалі не варто перейматися якимись термінами, адже частина мобілізованих не встигає повоювати, поповнивши статистику втрат ворога.

Путін вигадав байку про добровольців

За словами бункерного диктатора, росіяни буцімто самі записуються до війська, щоб боронити свою державу. Також він зазначив, що зараз акцент роблять на контрактниках. Президент Росії запевняє, що з січня 2023 року буцімто набрали ще 156 тисяч людей.

За останній тиждень контракти підписали 9 500 осіб. У цих умовах міноборони Росії повідомляє, що потреби в мобілізації немає,

– додав він.

На питання, чи оголошуватимуть у Росії воєнний стан, він відповів, що й у цьому необхідності немає.

Зауважимо, що спілкуючись з воєнкорами Путін також зробив цинічну заяву щодо так званих "атак російських населених пунктів безпілотниками". За словами диктатора, якщо ці "обстріли" триватимуть надалі, то він буцімто готовий створити на території України "санітарну зону".

Водночас він похизувався, що російське військо буцімто досить швидко навчилося збивати ці безпілотники. Правда, обійшовся без деталей щодо того, де та скільки дронів приземлили.