За словами Путіна, це начебто необхідно, щоб припинити "атаки" прикордонних областей Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Путін розмріявся про "санітарну зону" в Україні

Владімір Путін 13 червня зустрівся з російськими "воєнкорами". Він визнав, що обстріли прикордоння Росії продовжуються. Тому у своєму пропагандистському дусі запропонував імовірне розв'язання цієї проблеми.

Якщо обстріли з України на територію Росії продовжаться, то Москва має розглянути питання щодо створення в Україні "санітарної зони", щоб вони (українські військові – 24 Канал) не змогли нас дістати, – цинічно висловився Путін

Крім цього, диктатор також сказав, що російська армія буцімто доволі швидко навчилася збивати безпілотники. Щоправда, не уточнив, де саме і скільки таких БПЛА вдалося збити.

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Диктатор також розповів і про так звані "атаки на Бєлгородську область". За його словами, такі дії начебто роблять для того, щоб "відволікти російські сили на цей бік з інших критичних для Києва напрямків".

Путін зазначив, що потрібно "зміцнювати кордон", і цей процес уже нібито йде доволі швидко. Наостанок російський президент вирішив заспокоїти росіян, сказавши, що воєнний стан на території країни нібито вводити не планують.

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