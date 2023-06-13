Як зазначається у документі, закон набирає чинності від дня публікації. Власне, Путін затвердив, що після фейкового референдуму берега Азовського моря і Керченської протоки нібито стали належати тільки Росії, пише 24 Канал.
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Про що йдеться в законі
Глава російської держави підписав федеральний закон "Про денонсацію договору між Російською Федерацією та Україною про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки",
– пише у документі.
У супровідних матеріалах вказується, що Росія вважає, що "Україна втратила статус прибережної держави" щодо акваторій у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.
Путін вважає, начебто після фейкового референдуму і спроби анексії цих українських областей береги Азовського моря і Керченської протоки стали належати виключно Росії.
Варто нагадати, що цей договір між Росією та Україною визначав статус Азовського моря та Керченської протоки. Договір був підписаний Путіним та Кучмою у Керчі 24 грудня 2003 року.
Він визначав порядок спільної діяльності в галузі судноплавства, включно з його регулюванням та навігаційно-географічним забезпеченням, рибальства, захисту морського середовища, екологічної безпеки, а також пошуку та рятування в Азовському морі та Керченській протоці.