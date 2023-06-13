Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус нагадав, що торік вперше з 1974 року Італія прожила тиждень без купівлі ані краплини російського газу. Це свідчить про втрачання країною-агресоркою впливу на Італію. Про це він розповів 24 Каналу.
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Росія втрачає вплив
В історії Італії був тривалий історичний період, коли вона купувала в Росії ресурси і це дозволяло Кремлю "купувати" італійських політиків. Загалом Італія зазнала багато історій, пов'язаних з корупційними скандалами.
Такі політики, як Сільвіо Берлусконі, Маттео Сальвіні та інші шукали гарні відносини з Росією. Проте, на думку Уса, дехто з них сьогодні змінює риторику через зникнення економічної залежності від Росії. І виявляється, що вони були не друзями, а тимчасовими приятелями.
В одному з популярних італійських серіалів звучала фраза: "Наші друзі це тільки ті, кого ми можемо купити". Ситуація в Італії є підтвердженням цієї тези.
"У країн були гарні стосунки, коли Росія могла "купити" італійських політиків. Коли ж такі можливості зникли, з'явились такі політики, які чинна прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні", – зауважив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.
Іван Ус про стосунки Росії та Італії за часів прем'єрства Сільвіо Берлусконі: дивіться відео
"Підпортив некролог"
Сільвіо Берлусконі це епоха, відзначив політолог, але яка мала дуже багато контроверсійних складових.
"Як сказав про когось колишній очільник Дніпропетровської області Ігор Коломойський – "підпортив собі некролог". Так от Берлусконі дуже сильно "підпортив собі некролог" своїми відносинами з Путіним і своїм візитом до Криму у 2015 році" – наголосив Іван Ус.
Більше про Сільвіо Берлусконі
- Експрем'єр Італії помер 12 червня на 86 році в Римі. Причиною його смерті стала хронічна лейкемія, від якої він проходив лікування протягом кількох місяців.
- Напередодні 9 червня Берлусконі доставили до лікарні Сан-Раффаеле, де він раніше проходив 45 тижнів курс лікування від пневмонії пов'язаної з його основним захворюванням.
- Берлусконі вважався близьким другом Путіна та підтримував його політику. Після окупації Криму у 2014 році він визнав півострів російським. А у 2015 році навіть відвідав тимчасово окупований Крим.
- Також Берлусконі неодноразово висловлювався щодо України. Зокрема виправдовував повномасштабне вторгнення Росії в нашу країну.
- Після зустрічі чинної прем'єр-міністерки Італії Мелоні з Президентом України, Берлусконі заявив, що не зустрічався б Володимиром Зеленським. Адже експрем'єр вважав, що буцімто за розпочинання цієї війни відповідальна Україна, яка "атакувала" Донеччину та Луганщину.
- Однак Зеленський тоді відповів на цинічний випад Берлусконі. Як зазначив Президент України, експрем'єру Італії не зрозуміти українців, тому що "його дім ніколи не бомбили ракетами щоденно", і "слава Богу, що до нього на танку у двір не заїхав його партнер з Російської Федерації, не знищив його рідних та близьких".