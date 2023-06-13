Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус нагадав, що торік вперше з 1974 року Італія прожила тиждень без купівлі ані краплини російського газу. Це свідчить про втрачання країною-агресоркою впливу на Італію. Про це він розповів 24 Каналу.

Читайте також "Бунга-бунга" дружба: журналісти з'ясували, яке значення мав покійний Берлусконі для Путіна

Росія втрачає вплив

В історії Італії був тривалий історичний період, коли вона купувала в Росії ресурси і це дозволяло Кремлю "купувати" італійських політиків. Загалом Італія зазнала багато історій, пов'язаних з корупційними скандалами.

Такі політики, як Сільвіо Берлусконі, Маттео Сальвіні та інші шукали гарні відносини з Росією. Проте, на думку Уса, дехто з них сьогодні змінює риторику через зникнення економічної залежності від Росії. І виявляється, що вони були не друзями, а тимчасовими приятелями.

В одному з популярних італійських серіалів звучала фраза: "Наші друзі це тільки ті, кого ми можемо купити". Ситуація в Італії є підтвердженням цієї тези.

"У країн були гарні стосунки, коли Росія могла "купити" італійських політиків. Коли ж такі можливості зникли, з'явились такі політики, які чинна прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні", – зауважив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Іван Ус про стосунки Росії та Італії за часів прем'єрства Сільвіо Берлусконі: дивіться відео

"Підпортив некролог"

Сільвіо Берлусконі це епоха, відзначив політолог, але яка мала дуже багато контроверсійних складових.

"Як сказав про когось колишній очільник Дніпропетровської області Ігор Коломойський – "підпортив собі некролог". Так от Берлусконі дуже сильно "підпортив собі некролог" своїми відносинами з Путіним і своїм візитом до Криму у 2015 році" – наголосив Іван Ус.

Більше про Сільвіо Берлусконі