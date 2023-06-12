У понеділок, 12 червня, стало відомо, що Сільвіо Берлусконі помер у віці 86 років. Ексглава уряду Італії мав серйозні проблеми зі здоров'ям – відійшов на той світ він у лікарні Сан-Раффаеле, що в Мілані. Більше читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Рання біографія Берлусконі

Народився майбутній найвірніший фанат Путіна у католицькій сім'ї 29 вересня 1936 року. Батько Луїджі був підприємцем-банкіром, а мати Розуелла – домогосподаркою. Також подружжя мало ще двох дітей: донечку Марію Антонієтту та сина Паола.



Сільвіо Берлусконі у ранньому дитинстві / Фото зі ЗМІ

Сім'я не була багатою через Другу світу війну, що спричинила кризу в Європі, однак Берлусконі здобув хорошу освіту. Він навчався в Міланському університеті на юридичному факультеті.



Берлусконі у юності / Фото зі ЗМІ

В той таки час у парубка розпочалась підприємницька кар'єра, яка з роками зробила його мільярдером.

Бізнес-імперія

Від кінця 1970-х років Берлусконі почав скуповувати засоби масової інформації. Зокрема, він придбав акції газети Il Giornale, заснував телевізійну мережу Canale 5 та згодом телеканали Italia і Retequatro, що згодом увійшли в холдинг Медіасет.

Варто також згадати про рекламну компанію Pubitalia'80, яка, вочевидь, допомогла йому ввійти в політичне життя. Через певний час він відкрив телеканали у Німеччині, Франції та Іспанії.

У 1986 році Берлусконі придбав футбольний клуб "Мілан". Його власником він був аж до 2017 року.

Окрім того, він володів холдингом Fininvest, у якому було близько 150 компаній, що мали безпосередню дотичність ледь не до усіх сфер життя звичайних італійців.

Зверніть увагу! У 2011 році журнал Forbes поставив Берлусконі на 3 місце у рейтингу найбагатших людей Італії та на 118 у списку найбагатших людей світу.

Політична кар'єра

Подався Сільвіо Берлусконі в політику уже в досить зрілому віці – він заснував партію "Вперед, Італія!", головними цінностями якої було розвиток ринкової економіки, забезпечення соціальної рівності, свободи та незалежного правосуддя в Італії.



Партія Берлусконі / Світлина зі ЗМІ

У 1994 році Берлусконі вперше став прем'єр-міністром Італії після того, як на парламентських виборах його партія здобула необхідний рівень підтримки серед громадян і зібрала інші сили навколо себе задля створення правоцентристської коаліції.

Вдруге він очолив уряд країни у 2001 році, після програшу в 96-му. Але на початку 2000-их італійцям стало зрозуміло, що хоч Берлусконі і зумів побудувати бізнес-імперію, однак країна під його "успішним" керівництвом занурилась в економічному стагнацію.

Після цього він був депутатом Європарламенту та проти нього в той період навіть відкрили декілька справ через можливе хабарництво.

Що цікаво, це не завадило йому знову сісти в крісло глави уряду у 2008 році. Був він на цій посаді до 2012 року та опісля відійшов від політичних процесів Італії, зрідка виринаючи зі скандальними заявами, зокрема, на підтримку Путіна.

Берлусконі і Путін

Італійський політик ніколи не приховував своїх товариських відносин з російським диктатором. Ба більше, він навіть називав себе одним із п'яти найвірніших друзів Путіна.

Власне, Берлусконі розповідав, що кремлівський карлик надсилав йому горілку як подарунок на день народження, а сам він у відповідь відправляв у Москву вино.



Берлусконі разом з Путіним / Фото зі ЗМІ

Після початку російсько-української війни у 2014 році Берлусконі неодноразово, м'яко кажучи, критикував України, звинувачуючи нашу державу в невиконанні Мінських угод, та називав квазіутворення на Донеччині й Луганщині "новоствореними республіками".

У 2015 році Берлусконі був у захопленому росіянами Криму, де ледь не всюди світився з Путіним. Служба Безпеки після цього навіть заборонила в'їзд політику в Україну на три роки.



Колишній прем'єр Італії та президент Росії в Криму / Фото з росЗМІ

Випади в бік Зеленського

Після початку повномасштабного вторгнення та обрання на посаду прем'єра Джорджії Мелоні прокремлівському політику не подобався курс Італії на дистанціювання від Росії та зближення з Україною.

Берлусконі навіть намагався виправдати агресію Росії проти нашої держави, стверджуючи, що Київ нібито сам спровокував Кремль ввести війська. На це реагував сам Президент України Володимир Зеленський. Він запросив Сільвіо в домівки, що розбомбили російські окупанти: "Слава Богу, що до нього (Берлусконі – 24 Канал) на танку у двір не заїхав його партнер з Росії, не знищив його рідних та близьких", – сказав тоді глава нашої держави.

Лобіст інтересів "Газпрому"

На середину 2000-их років припадає шалений розвиток економічних відносин між Римом та Москвою щодо енергетики. Берлусконі небезпідставно називають одним з найголовніших подвижників інтересів Кремля, адже він підтримував будівництво газогону "Південний потік".

Це проєкт, який фактично робив Італію та інші країни Європи повністю залежними від російського газу. Будівництво труби припинили у 2014 році через війну.

Звісно, був у цьому особистий бізнес-інтерес політика. ЗМІ навіть писали про те, що Берлусконі мав невеличке газове родовище в Казахстані.

Особисте життя та хвороба

Берлусконі двічі був одружений:

у 1965 – 1985 роках з Карлою Далль'Ольо;

у 1985 – 2009 роках з Веронікою Ларіо.

Має колишній глава уряду Італії п'ятьох дітей. Синів – П'єрсільвіо та Луїджі, доньок – Марію-Ельвіру, Барбару та Елеонору.

У 2023 році міжнародні ЗМІ сколихнула новина про те, що в Берлусконі – лейкемія. Також цю хворобу називають раком крові. Очевидно, через неї він помер.