Берлусконі перебуває у відділенні інтенсивної терапії через серцево-судинні проблеми. Його госпіталізували 5 квітня з респіраторним дистресом (дихальна недостатність).

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Берлусконі у стабільному стані

Стан колишнього прем'єра Італії стабільний. "Сільвіо Берлусконі перебуває у важкому, але стабільному стані", – повідомили парламентські джерела партії Берлусконі Forza Italia.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ НАТО повідомив, що Берлусконі госпіталізували, тому що попередня проблема не була вирішена.

Він уточнив, що не зміг безпосередньо поспілкуватися з Берлусконі, оскільки був зайнятий на інших зустрічах і без телефону.

Берлусконі в останні роки неодноразово страждав від нападів нездужання і лише минулого тижня вийшов з лікарні.

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