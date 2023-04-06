Берлускони находится в отделении интенсивной терапии из-за сердечно-сосудистых проблем. Его госпитализировали 5 апреля с респираторным дистрессом (дыхательная недостаточность).

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Берлускони в стабильном состоянии

Состояние бывшего премьера Италии стабильное. "Сильвио Берлускони находится в тяжелом, но стабильном состоянии", – сообщили парламентские источники партии Берлускони Forza Italia.

Глава МИД Италии Антонио Таяни в кулуарах встречи министров иностранных дел НАТО сообщил, что Берлускони был госпитализирован, так как предыдущая проблема не была решена.

Он уточнил, что не смог напрямую пообщаться с Берлускони, поскольку был занят на других встречах без телефона.

Берлускони в последние годы неоднократно страдал от приступов недомогания и только на прошлой неделе вышел из больницы.

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