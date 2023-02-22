Зеленский во время пресс-конференции с премьером Италии Джорджией Мэлони резко отреагировал на заявление Берлускони, пишет 24 Канал. Глава государства отметил, что дом Берлускони никогда не бомбили и друг бывшего премьера Италии Владимир Путин не отправлял в его страну танки.
Смотрите также Новый пакет помощи ПВО: Мелони побывала в Ирпене и Буче и встретилась с Зеленским
Зеленский посоветовал Берлускони приехать в Украину
"Его дом никогда не бомбили ракетами ежедневно, и слава Богу, что к нему на танке во двор не заехал его партнер из Российской Федерации, не уничтожил его родных и близких. Я думаю, господин Берлускони через блекаут не просыпался в 3 ночи и не начинал стирать одежду, готовить на два дня вперед своим детям, потому что следующие два – три дня может просто не быть света из-за большой братской любви русского народа", – сказал Зеленский
Президент Украины подчеркнул, что желает, чтобы "в Италии никогда этого не было и никто бы этого не прожил, потому что это просто большая трагедия". Кроме того, Зеленский считает, что Берлускони следует приехать в Украину, чтобы увидеть ужасы войны, после чего делать высказывания.
Чтобы до конца формировать свое мнение, мне кажется, надо сюда приехать и увидеть своими глазами происходящее. И если политик или не политик приедет увидит, что здесь произошло, какие кровавые следы оставила российская братская федерация, тогда мы на одном уровне будем общаться,
– подчеркнул Зеленский.
В российском МИДе цинично отреагировали на слова Зеленского
На высказывания Зеленского отреагировали в Кремле. Циническое и пропагандистское заявление распространила представитель российского МИД Мария Захарова.
"Зеленский "незатейливо" сравнил свой режим с фашистским, когда упрекнул экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в том, что "его дом никогда не бомбили", – написала Захарова.
Что известно о скандале с Берлускони
- Берлускони, чья партия "Вперед, Италия" сейчас участвует в правительстве Мелони, критически высказался по поводу встречи итальянского премьера и Зеленского в Брюсселе. Он заявил, что не встретился бы с Зеленским, будь премьер-министром.
- Бывший премьер Италии обвинил украинского президента в войне. Он сказал, что если бы Зеленский прекратил "атаковать" два региона на Востоке Украины на Донбассе, российское нападение на Украину не произошло бы вообще.
- После этого правительство Мелони заверило, что Италия поддерживает Украину. В МИД Украины заявили, что Берлускони решил продемонстрировать лояльность российскому диктатору Владимиру Путину.
- Недавно Зеленский в шутку прокомментировал заявление Берлускони, спросив, любит ли бывший премьер Италии водку.