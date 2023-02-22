Зеленський під час пресконференції з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні різко відреагував на заяву Берлусконі, пише 24 Канал. Глава держави зазначив, що дім Берлусконі ніколи не бомбили й друг колишнього прем'єра Італії, Владімір Путін, не відправляв у його країну танки.

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Зеленський порадив Берлусконі приїхати в Україну

"Його дім ніколи не бомбили ракетами щоденно, і слава Богу, що до нього на танку у двір не заїхав його партнер з Російської Федерації, не знищив його рідних та близьких. Я думаю, пан Берлусконі через блекаут не просинався о 3-ій ночі й не починав прати одяг, готувати на два дні вперед своїм дітям, тому що наступні два – три дні може просто не бути світла через велику братську любов російського народу", – сказав Зеленський

Президент України наголосив, що бажає, щоб "в Італії ніколи цього не було і ніхто цього не прожив би, тому що це просто велика трагедія". Крім того, Зеленський вважає, що Берлусконі слід приїхати в Україну, щоб побачити жахи війни, після чого робити висловлювання.

Щоб до кінця формувати свою думку, мені здається, треба сюди приїхати й побачити на свої очі, що відбувається. І тоді, якщо політик або не політик приїде і побачить, що тут відбулось, які криваві сліди залишила Російська братня Федерація, тоді ми на одному рівні будемо спілкуватись,

– підкреслив Зеленський.

У російському МЗС цинічно відреагували на слова Зеленського

На висловлювання Зеленського відреагували в Кремлі. Цинічну і пропагандистську заяву поширила представниця російського МЗС Марія Захарова.

"Зеленський "невигадливо" порівняв свій режим з фашистським, коли дорікнув експрем'єру Італії Сільвіо Берлусконі в тому, що "його будинок ніколи не бомбили", – написала Захарова.

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