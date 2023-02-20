Нагадаємо, що раніше друг Путіна Берлусконі звинуватив у війні Зеленського. Також він заявив, що ніколи б не зустрівся б з українським президентом.

До теми Скандальні заяви Берлусконі щодо Зеленського: політолог сказав, яка мета колишнього прем'єра

Зеленський відреагував на скандальні заяви Берлусконі

Нещодавно Берлусконі заявив, що нібито отримав від Владіміра Путіна ящик горілки і "милий" лист. Зеленський зазначив, що чув ці заяви.

Я чув заяви Берлусконі. Я не знаю його особисто. Але, може бути, і ми повинні йому щось послати. Він любить горілку? У нас є в Україні відмінної якості, якщо хочете, ми дамо,

– пожартував український лідер.

Берлусконі миттєво перевзувся

Раніше одіозний Сільвіо Берлусконі виправдався після своїх цинічних та брехливих слів про Володимира Зеленського. Він заявив, що завжди був на боці українців та миру та заговорив про допомогу, яку Італія надає Україні.