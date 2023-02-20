Напомним, что ранее друг Путина Берлускони обвинил в войне Зеленского. Также он заявил, что никогда бы не встретился с украинским президентом.

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Зеленский отреагировал на скандальные заявления Берлускони

Недавно Берлускони заявил, что якобы получил от Владимира Путина ящик водки и "милое" письмо. Зеленский отметил, что слышал эти заявления.

Я слышал заявления Берлускони. Я не знаю его лично. Но, может быть, и мы должны ему что-нибудь послать. Он любит водку? У нас есть в Украине отличного качества, если хотите, мы дадим,

– пошутил украинский лидер.

Берлускони мгновенно переобулся

Ранее одиозный Сильвио Берлускони оправдался после своих циничных и лживых слов о Владимире Зеленском. Он заявил, что всегда был на стороне украинцев и мира и заговорил о помощи, которую Италия оказывает Украине.