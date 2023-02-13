Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Андрей Вигиринский. После критики Берлускони Мэлони заверила в поддержке Украины.

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Берлускони пытается сохранить себя

Вигиринский рассказал, что Берлускони не претендует сейчас на должность премьера, потому что она занята. Однако он пытается сберечь себя. В Евросоюзе есть мейнстрим в поддержку Украины, предоставление ей оружия, денег и т.д. Берлускони для популяризации себя нырнул в противоположный лагерь, пошел против мейнстрима, против Евросоюза.

Он пытается сохранить свой ядерный электорат своей политической силы. Говоря об Италии, это не та страна, где не проходят внеочередные выборы. Они проходят на фоне социально-экономической проблематики. Италия имеет огромный внешний долг, и он сохраняет за собой тезис: "Видите, к чему привела такая политика",

– отметил политолог.

Он добавил, что здесь Берлускони напоминает Трампа. Он говорит не об отсутствии необходимости поддержки, а о завершении конфликта. Он связывает негативные экономические процессы в Евросоюзе не с Россией, развязавшей неоправданную войну, а с украинскими властями, которые принимают неправильные решения.

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Берлускони стремится возобновить отношения с Россией

По словам политолога, недалекий электорат может поверить в это. Они поверят в то, что война происходит, потому что Украина не права, ведь Берлускони так говорит. Он держит в уме то, что он единственный, кто может возобновить отношения с Россией.

"Восстановить отношения с Россией может тот, кто целовал руки в крови Путина. Таким субъектом коммуникации может быть только Берлускони, потому что все другие представители власти Италии высказались о том, что они осуждают агрессию, требуют от мира трибунала и готовы участвовать в нем", – заметил Вигиринский.

Как он отметил, власти Италии вести дел с Путиным не могут, поэтому нужен политик, например Берлускони или Трамп. Сильвио – медийная личность, он понимает рынок. Он понимает, что такие его заявления мгновенно разлетятся и он напомнит о себе.

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