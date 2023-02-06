Официальные лица призвали граждан в прибрежных районах переместиться на высоту и дождаться дополнительной информации от местных властей.

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Людей в Италии призвали покинуть прибрежные районы

Служба мониторинга Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра сообщила Reuters, что оценивает риск цунами.

"На основе данных, обработанных Центром оповещения о цунами Ingv (CAT), Управление гражданской защиты объявило предупреждение о возможных волнах цунами, приближающихся к побережью Италии после землетрясения магнитудой 7,9 с эпицентром между Турцией и Сирией в 02:17", – говорится в заявлении, обнародованном утром 6 февраля.

Что известно о землетрясении в Турции

  • На юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что пострадали 10 городов.
  • В Турции объявлен уровень тревоги, предусматривающий международную помощь. Также сильны подземные толчки, которые ощущались в Сирии одновременно с землетрясением на территории Турции. В обеих странах землетрясение привело к серьезным разрушениям.
  • По данным СМИ, в Турции и Сирии в результате стихии погибли по меньшей мере 237 человек. Еще более 400 человек получили ранения. В МИД Украины проверяют, есть ли среди пострадавших украинцы.
  • Президент Владимир Зеленский обратился к турецкому коллеге Реджепу Эрдогану, предложив ему помощь.