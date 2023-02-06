Офіційні особи закликали громадян у прибережних районах переміститися на висоту та дочекатися додаткової інформації від місцевої влади.
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Людей в Італії закликали покинути прибережні райони
Служба моніторингу Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру повідомила Reuters, що оцінює ризик цунамі.
"На основі даних, оброблених Центром оповіщення про цунамі Ingv (CAT), Управління цивільного захисту оголосило попередження про можливі хвилі цунамі, що наближаються до узбережжя Італії після землетрусу магнітудою 7,9 з епіцентром між Туреччиною та Сирією о 02:17", – йдеться у заяві, оприлюдненій вранці 6 лютого.
Що відомо про землетрус в Туреччині
- На південному сході Туреччини, недалеко від кордону із Сирією, стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що постраждали 10 міст.
- У Туреччині оголошено рівень тривоги, що передбачає міжнародну допомогу. Також сильні підземні поштовхи, що відчувалися в Сирії одночасно із землетрусом на території Туреччини. В обох країнах землетрус призвів до серйозних руйнувань.
- За даними ЗМІ, у Туреччині та Сирії внаслідок стихії загинуло щонайменше 237 людей. Ще понад 400 осіб отримали поранення. У МЗС України перевіряють, чи є серед постраждалих українці.
- Президент Володимир Зеленський звернувся до турецького колеги Реджепа Ердогана, запропонувавши йому допомогу.