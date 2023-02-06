Офіційні особи закликали громадян у прибережних районах переміститися на висоту та дочекатися додаткової інформації від місцевої влади.

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Людей в Італії закликали покинути прибережні райони

Служба моніторингу Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру повідомила Reuters, що оцінює ризик цунамі.

"На основі даних, оброблених Центром оповіщення про цунамі Ingv (CAT), Управління цивільного захисту оголосило попередження про можливі хвилі цунамі, що наближаються до узбережжя Італії після землетрусу магнітудою 7,9 з епіцентром між Туреччиною та Сирією о 02:17", – йдеться у заяві, оприлюдненій вранці 6 лютого.

Що відомо про землетрус в Туреччині