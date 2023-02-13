Офіс Мелоні заявив, що італійський уряд "твердо і впевнено" підтримує Україну. У такий спосіб прем'єрка відповіла на критику Берлусконі щодо її зустрічі із Зеленським у Брюсселі.

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Що заявив Берлусконі

Берлусконі, коментуючи зустріч Мелоні та Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, заявив, що він би не зустрівся із Зеленським, якби був прем'єр-міністром.

Колишній прем'єр Італії цинічно звинуватив українського президента у війні. 86-річний політик, голосуючи на регіональних виборах у Ломбардії, сказав, що якби Зеленський припинив "атакувати" два регіони на Сході України на Донбасі, російський напад на Україну не стався б взагалі.

Ось чому я оцінюю поведінку цього пана дуже, дуже негативно,

– казав Берлусконі.

Партія Берлусконі "Вперед, Італіє" зараз бере участь в уряді Мелоні. Зазначимо, що наближений до Путіна Берлусконі неодноразово критикував Україну через війну. Він також виступає за мирні переговори.

У МЗС України відповіли Берлусконі

На критичні висловлювання Берлусконі відреагував речник МЗС України Олег Ніколенко, пише 24 Канал. Він наголосив, що Берлусконі вирішив продемонструвати лояльність російському диктатору Владіміру Путіну.

Ніколенко звернув увагу, що це не перший такий вчинок італійського політика. Зокрема, у 2010 році Берлусконі прилетів на зустріч із Муаммаром Каддафі й під час офіційної церемонії цілував руки лівійському диктатору, "аби продемонструвати свою лояльність".

Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента – спроба поцілувати по лікті в крові руки Путіна. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору,

– зазначив Ніколенко.

У МЗС України наголосили, що Берлусконі повинен усвідомлювати, що, "поширюючи російську пропаганду, він заохочує Росію до продовження її злочинів проти України, а відтак несе політичну та моральну відповідальність".

Крім того, в Києві заявили, що "високо цінують оперативну реакцію прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, яка підтвердила непохитну підтримку України з боку італійського уряду після неприйнятних заяв Берлусконі".