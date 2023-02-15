Доки Росія скоює геноцид, друг Путіна Берлусконі звинуватив у війні Зеленського. Окрім того, італійський політик наголосив, що якби перебував на посаді прем'єра, не зустрівся б з українським лідером.

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Джорджа Мелоні – очільниця італійського уряду – вже відреагувала на скандальну заяву Берлусконі. Вона наголосила, що італійський уряд "твердо і впевнено" підтримує Україну.

У МЗС України зауважили, що Берлусконі намагався "поцілувати по лікті в крові руки Путіна" та продемонструвати свою лояльність до диктатора.

Берлусконі перевзувся на ходу

Після шквалу критики Берлусконі перевзувся на ходу. Він заявив, що завжди був на боці українців та миру та заговорив про допомогу, яку Італія надає Україні.

Варто зауважити, що Італія справді дуже потужно допомагає Україні. Зокрема, разом з Францією надасть Україні ЗРК SAMP/T-Mamba. Українські воїни вже вирушили на відповідне навчання. Водночас Берлусконі суттєво перебільшує, коли приписує собі заслуги у питанні надання допомоги.

Тим часом своєю прихильністю до Путіна політик "прославився" вже давно.