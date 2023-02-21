В Буче Мэлони возложила красные цветы в память погибших. Политика не подчеркнула, что Украина может рассчитывать на Италию до конца.

Кстати говоря Италия может поставить 5 боевых самолетов Tornado и AMX Украине, – La Repubblica

Затем Мэлони посетила Ирпень, где передала местным властям 2 генератора для поддержки критически важной инфраструктуры. Это часть из партии 52 генераторов на сумму более 660 тысяч евро, которые правительство Италии предоставило Украине.

Чиновница отметила, что истребители не стоят в повестке дня, но Италия рассматривает возможность отправить больше систем ПВО.

После визита в Бучу и Ирпень Мелони вернулась в Киев. Она должна встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Обратите внимание! Посол Украины в Италии Ярослав Мельник убежден, что визит Мелони является еще одним сильным символом поддержки Украины, информирует ANSA. Также Киев рассчитывает на поддержку Италией заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

До дипломатии еще далеко

Мелони прокомментировала выступление Путина перед Федеральным собранием, пишет La Stampa. Она сказала, что ждала от диктатора более весомых заявлений, которые позволили бы достичь прогресса относительно дипломатического завершения войны. Однако до дипломатии еще далеко, это была очередная российская пропаганда с обезображенными фактами.

Есть тот, кто является захватчиком, и тот, кто защищается, и парадокс состоит в том, что жертва этой агрессии все еще пытается представить мирный план,

– отметила Мэлони.

Она пообещала поддерживать Украину и помогать в борьбе за свободу.