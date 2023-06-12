Берлусконі помер у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані. Його госпіталізували у п'ятницю, 9 червня, проте лікарі стверджували, що ситуація "не критична".

Колишній прем'єр Італії мав серйозні проблеми зі здоров'ям

Експрем'єр протягом 45 тижнів проходив курс лікування від пневмонії пов'язаної із хронічною лейкемією. Його виписали минулого місяця, проте 9 червня його знову госпіталізували до лікарні Сан-Раффаеле.

Зранку до лікарні прибув брат Берлусконі Паоло разом із дітьми колишнього італійського прем'єра. Його дружина Марта Фашина була разом із чоловіком у Сан-Раффаеле.