В понедельник, 12 июня, стало известно, что Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет. Экс-глава правительства Италии имел серьезные проблемы со здоровьем – отошел на тот свет он в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Больше читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Берлускони – в реанимации в тяжелом состоянии: у него диагностировали лейкемию

Ранняя биография Берлускони

Родился будущий верный фанат Путина в католической семье 29 сентября 1936 года. Отец Луиджи был предпринимателем-банкиром, а мать Розуэлла – домохозяйкой. Также супруги имели еще двоих детей: дочь Марию Антониетту и сына Паола.



Сильвио Берлускони в раннем детстве / Фото со СМИ

Семья не была богатой из-за Второй мировой войны, повлекшей кризис в Европе, однако Берлускони получил хорошее образование. Он учился в Миланском университете на юридическом факультете.



Берлускони в юности / Фото со СМИ

В то же время у юноши началась предпринимательская карьера, которая с годами сделала его миллиардером.

Бизнес-империя

С конца 1970-х годов Берлускони начал скупать средства массовой информации. В частности, он приобрел акции газеты Il Giornale, основал телевизионную сеть Canale 5 и впоследствии вошедшие в холдинг Медиасет телеканалы Italia и Retequatro.

Следует также упомянуть о рекламной компании Pubitalia'80, которая, очевидно, помогла ему войти в политическую жизнь. Спустя время он открыл телеканалы в Германии, Франции и Испании.

В 1986 году Берлускони приобрел футбольный клуб "Милан". Его владельцем он был до 2017 года.

Кроме того, он владел холдингом Fininvest, в котором было около 150 компаний, имевших непосредственную причастность едва ли не ко всем сферам жизни обычных итальянцев.

Обратите внимание! В 2011 году журнал Forbes поставил Берлускони на 3-е место в рейтинге самых богатых людей Италии и на 118 в списке самых богатых людей мира.

Политическая карьера

Направился Сильвио Берлускони в политику уже в достаточно зрелом возрасте – он основал партию "Вперед, Италия!", главными ценностями которой было развитие рыночной экономики, обеспечение социального равенства, свободы и независимого правосудия в Италии.



Партия Берлускони / Фото из СМИ

В 1994 году Берлускони впервые стал премьер-министром Италии после того, как на парламентских выборах его партия получила необходимый уровень поддержки среди граждан и собрала другие силы вокруг себя для создания правоцентристской коалиции.

Во второй раз он возглавил правительство страны в 2001 году, после проигрыша в 96-м. Но в начале 2000-х итальянцам стало понятно, что хоть Берлускони хоть и сумел построить бизнес-империю, однако страна под его "успешным" руководством погрузилась в экономическую стагнацию.

После этого он был депутатом Европарламента и против него в тот период даже открыли несколько дел из-за возможного взяточничества.

Что интересно, это не помешало ему снова сесть в кресло главы правительства в 2008 году. Был он на этом посту до 2012 года и впоследствии отошел от политических процессов Италии, изредка возникая со скандальными заявлениями, в частности, в поддержку Путина.

Берлускони и Путин

Итальянский политик никогда не скрывал своих товарищеских отношений с российским диктатором. Более того, он даже называл себя одним из пяти самых верных друзей Путина.

Собственно, Берлускони рассказывал, что кремлевский карлик присылал ему водку в подарок на день рождения, а сам он в ответ отправлял в Москву вино.



Берлускони вместе с Путиным / Фото со СМИ

После начала российско-украинской войны в 2014 году Берлускони неоднократно, мягко говоря, критиковал Украину, обвиняя наше государство в невыполнении Минских соглашений, и называл квазиобразование на Донетчине и Луганщине "новообразованными республиками".

В 2015 году Берлускони был в захваченном россиянами Крыму, где чуть ли не всюду светился с Путиным. Служба Безопасности после этого даже запретила въезд политику в Украину на три года.



Бывший премьер Италии и президент России в Крыму / Фото с росСМИ

Выпады в сторону Зеленского

После начала полномасштабного вторжения и избрания на должность премьера Джорджии Мелони прокремлевскому политики не нравился курс Италии на дистанцирование от России и сближение с Украиной.

Берлускони даже пытался оправдать агрессию России против нашего государства, утверждая, что Киев якобы сам спровоцировал Кремль ввести войска. На это реагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он пригласил Сильвио в дома, что разбомбили российские оккупанты: "Слава Богу, что к нему (Берлускони – 24 Канал) на танке во двор не заехал его партнер из России, не уничтожил его родных и близких", – сказал тогда глава нашего государства.

Лоббист интересов "Газпрома"

К середине 2000-х годов приходится безумное развитие экономических отношений между Римом и Москвой по энергетике. Берлускони не без основания называют одним из самых главных подвижников интересов Кремля, ведь он поддерживал строительство газопровода "Южный поток".

Это проект, фактически делавший Италию и другие страны Европы полностью зависимыми от российского газа. Строительство трубы прекратили в 2014 году из-за войны.

Конечно, был в этом личный бизнес-интерес политика. СМИ даже писали о том, что Берлускони имел небольшое газовое месторождение в Казахстане.

Личная жизнь и болезнь

Берлускони дважды был женат:

в 1965 – 1985 годах с Карлой Далль'Ольо;

в 1985 – 2009 годах с Вероникой Ларио.

Имеет бывший глава правительства Италии пятерых детей. Сыновей – Пьерсильвио и Луиджи, дочерей – Марию-Эльвиру, Барбару и Элеонору.

В 2023 году международные СМИ всколыхнула новость о том, что в Берлусконе – лейкемия. Также эту болезнь называют раком крови. Очевидно, из-за нее он скончался.