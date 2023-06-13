Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс напомнил, что в прошлом году впервые с 1974 года Италия прожила неделю без покупки российского газа. Это свидетельствует о потери страной-агрессором влияния на Италию. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Россия теряет влияние

В истории Италии был длительный исторический период, когда она приобретала у России ресурсы, и это позволяло Кремлю "покупать" итальянских политиков. В целом Италия пережила множество историй, связанных с коррупционными скандалами.

Такие политики, как Сильвио Берлускони, Маттео Сальвини и другие искали хорошие отношения с Россией Однако, по мнению Уса, некоторые из них сегодня меняют риторику из-за исчезновения экономической зависимости от России. И оказывается, что они были не друзьями, а временными приятелями.

В одном из популярных итальянских сериалов звучала фраза: "Наши друзья это только те, кого мы можем купить". И ситуация в Италии является подтверждением этого тезиса.

"У стран были хорошие отношения, когда Россия могла "купить" итальянских политиков. Когда же такие возможности исчезли, появились такие политики, как действующая премьер-министр Джорджия Мелони ", – заметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Иван Усс об отношениях России и Италии во времена премьерства Сильвио Берлускони: смотрите видео

"Подпортил некролог"

Сильвио Берлускони это эпоха, отметил политолог, но имевшая большое количество контроверсионных составляющих.

"Как сказал о ком-то бывший глава Днепропетровской области Игорь Коломойский – "испортил себе некролог". Так вот Берлускони очень сильно "испортил себе некролог" своими отношениями с Путиным и своим визитом в Крым в 2015 году" – подчеркнул Иван Усс.

Обратите внимание! Экспремьер Италии скончался 12 июня на 86 году в Риме. Причиной его смерти стала хроническая лейкемия, от которой он проходил лечение в течение последних нескольких месяцев. Накануне, 9 июня Берлускони доставили в больницу Сан-Раффаэле, где он ранее проходил 45 недель курс лечения от пневмонии, связанной с его основным заболеванием.

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