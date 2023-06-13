По словам Путина, это вроде бы необходимо, чтобы прекратить "атаки" приграничных областей России. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
Смотрите также Пил шампанское и философствовал об обстреле Шебекино: мастер-класс лицемерия от Путина
Путин размечтался о "санитарной зоне" в Украине
Владимир Путин 13 июня встретился с российскими "военкорами". Он признал, что обстрелы приграничья России продолжаются. Поэтому в своем пропагандистском духе предложил вероятное решение этой проблемы.
Если обстрелы из Украины на территорию России продолжатся, то Москва должна рассмотреть вопрос создания в Украине "санитарной зоны", чтобы они (украинские военные – 24 Канал) не смогли нас достать, – цинично высказался Путин
Кроме этого, диктатор также сказал, что российская армия вроде бы довольно быстро научилась сбивать беспилотники. Правда, не уточнил, где и сколько таких БПЛА удалось сбить.
Путин также упомянул и об "освобождении" Белгородской области
Диктатор также рассказал и о так называемых "атаках на Белгородскую область". По его словам, такие действия вроде бы предпринимаются для того, чтобы "отвлечь российские силы на эту сторону с других критических для Киева направлений".
Путин отметил что нужно "укреплять границу", и этот процесс уже якобы идет достаточно быстро. В заключение российский президент решил успокоить россиян, сказав, что военное положение на территории страны якобы вводить не планируют.
Российский президент денонсировал договор об Азовском море
- Российский диктатор Владимир Путин 13 июня подписал указ, согласно которому его страна выходит из договора о сотрудничестве с Украиной в Азовском море и Керченском проливе. Этот документ вступил в силу со дня его подписания.
- Путин считает, что "Украина потеряла статус прибрежного государства" в акваториях в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях после оккупации этих территорий Россией.
- Следует напомнить, что этот договор между Россией и Украиной был подписан Путиным и Кучмой в Керчи 24 декабря 2003 года. Он определял порядок совместной деятельности в области судоходства, рыболовства, защиты морской среды.