По словам Путина, это вроде бы необходимо, чтобы прекратить "атаки" приграничных областей России. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Путин размечтался о "санитарной зоне" в Украине

Владимир Путин 13 июня встретился с российскими "военкорами". Он признал, что обстрелы приграничья России продолжаются. Поэтому в своем пропагандистском духе предложил вероятное решение этой проблемы.

Если обстрелы из Украины на территорию России продолжатся, то Москва должна рассмотреть вопрос создания в Украине "санитарной зоны", чтобы они (украинские военные – 24 Канал) не смогли нас достать, – цинично высказался Путин

Кроме этого, диктатор также сказал, что российская армия вроде бы довольно быстро научилась сбивать беспилотники. Правда, не уточнил, где и сколько таких БПЛА удалось сбить.

Путин также упомянул и об "освобождении" Белгородской области

Диктатор также рассказал и о так называемых "атаках на Белгородскую область". По его словам, такие действия вроде бы предпринимаются для того, чтобы "отвлечь российские силы на эту сторону с других критических для Киева направлений".

Путин отметил что нужно "укреплять границу", и этот процесс уже якобы идет достаточно быстро. В заключение российский президент решил успокоить россиян, сказав, что военное положение на территории страны якобы вводить не планируют.

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