Під час спілкування з так званими "воєнкорами" Путін наговорив багато цинічної маячні. Не обійшлося й без традиційних погроз. Зокрема, що Росія може вийти із "зернової угоди". Деталі абсурдного виступу Путіна поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Деталі маразматичної заяви Путіна

Весь цивілізований світ допомагає Україні боротися за свою свободу. Російські окупанти скоюють геноцид українців. Тим часом Путін заявив, що війна начебто може закінчитися, якщо Захід перестане поставляти Україні зброю. Що б там собі не вигадував бункерний дід, держави-союзниці неодноразово наголошували, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

Окрім того, Путін раптом згадав про Третю світову війну та наголосив, що "переможців у ній не буде".

Наразі невідомо, чи з "воєнкорами" спілкувався сам Путін чи до них випустили двійників. Їх зауважують все частіше. В українській розвідці припустили, що ці люди, яким так не пощастило з зовнішністю, можуть жити у закритих місцях під надзвичайною охороною.