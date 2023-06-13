Німецький канцлер Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та його польський колега Анджей Дуда провели зустріч у Парижі. У французькій столиці лідери продемонстрували єдність та підтримку Україні.

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Скільки триватиме підтримка Заходу

Польща, Німеччина та Франція пообіцяли підтримувати Україну у її боротьбі з російської агресією. Ця військова підтримка триватиме стільки, скільки потрібно.

Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно. Ми повинні гарантувати, що Росія не лише не виграє цю невдалу кампанію, але й ніколи не зможе її повторити,

– сказав французький лідер.

Наразі між західними партнерами України відбуваються переговори щодо надання їй гарантій безпеки. Однак лідери під час цієї зустрічі не поділилися подробицями. За даними ЗМІ, сама Україна теж залучена до цих перемовин, адже вони відбуваються на двосторонньому рівні.

Що можуть запропонувати Україні

Як зазначає видання, сторони дійшли згоди, що нашій державі не можна давати членство у НАТО, доки триває війна з Росією. Західні партнери обговорюють, що запропонувати Україні натомість та в яких термінах.

Союзники Києва намагаються узгодити гарантії безпеки. Ці довгострокові домовленості можуть містити обмін розвідданими, щорічне постачання найсучаснішого озброєння, навчання українських воїнів за стандартами НАТО. Така підтримка спрямована на стримування майбутньої агресії Росії. Ці гарантії допоможуть Україні модернізувати свою армію та зміцнити власну обороноздатність, щоб держава була готова приєднатися до Альянсу.

У липні проходитиме саміт НАТО у Вільнюсі. За інформацією джерела видання, обговорення гарантій безпеки в основному зосереджене на зобов'язаннях, які мають взяти на себе 4 з 5 найбільших військових членів Альянсу. Мовиться про США, Велику Британію, Німеччину та Францію.

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