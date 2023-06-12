Гарантії безпеки для України – це юридично зафіксовані практичні кроки та заходи, що дозволять країні захистити себе у військовому та економічному плані від агресора. Про це 24 Каналу розповів юрист-аналітик Андрій Вігірінський.
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Що очікує Україна
Андрій Вігірінський пояснив, що Україна має отримати невербальні гарантії, тобто не такі як Польський меморандум, який був підкріплений доброю волею і просто словами.
Це повинне бути те, що передбачатиме фінансування, надання фінансової допомоги на придбання і доступ до технологічних типів озброєння,
– переконаний він.
Це потрібно для того, щоб сформувати сучасні Збройні Сили та потужний ВПК на території України, який свідчитиме про нашу самодостатність.
"Це можливо зробити за участі тих країн, які є членами Північноатлантичного альянсу і які є технологічними лідерами в галузі авіації чи бронетехніки", – додав він.
За його словами ці держави повинні підписати двосторонні міждержавні угоди, які будуть затверджені в Україні на рівні парламенту з визначенням сум, термінів. Щодо часового проміжку, то мовиться про щонайменше 10 років, упродовж яких відбуватиметься підтримка у виробництві озброєння та фінансуванні.
Українська армія повинна бути сильною
Юрист-аналітик додав, що важливе внутрішнє питання – це питання фінансової спроможності України утримувати боєздатну армію в кількості щонайменше 500 тисяч осіб.
Утримувати просто армію – це одне, а утримувати боєздатну ефективну, треновану армію, де в кожного солдата вкладаються гроші – це зовсім іншого характеру завдання,
– розказав він.
Через це в Україні будуть надвисокі видатки на безпеку та оборону, бо гарантії доступу до технологій, завантаження виробництва, постачання, надання ресурсів є двостороннім зобов'язанням, яке ми прагнемо отримати. Натомість в української сторони немає прохання до армій країн-членів НАТО ввести свої війська на нашу територію.
Вступ України в НАТО: останні новини
- Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі вже у липні. Українська сторона постійно заявляє про те, що чекає від Альянсу конкретних відповідей на важливе для нас питання вступу в НАТО.
- У Міністерстві оборони України 10 червня 2023 року повідомили, що Україна на цьому саміті може отримати алгоритм вступу до Північноатлантичного альянсу.
- Також 10 червня під час візиту прем'єра Канади Джастін Трюдо між країнами було підписано декларацію, в якій мовиться про засудження збройної агресії Росії та підтримку України на шляху до вступу в НАТО.