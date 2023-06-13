Пропагандисты написали, что соответствующее заявление глава Кремля сделал 13 июня. Не сумел Путин смолчать и о вступлении Украины в НАТО, пишет 24 Канал.

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Что известно о заявлении Путина

Цели "спецоперации" изменяются в соответствии с текущей ситуацией,

– заявил Путин.

Однако тут же уточнил, что якобы на самом деле в целом эти "цели" остаются прежними и носят "фундаментальный характер". Однако почему война в Украине на самом деле должна носить для России якобы "фундаментальный" характер, Путин не объяснил. Хотя россияне уже больше года зря гибнут сами не понимая, зачем.

Еще в 2022 году украинский разведка объясняла, что оккупанты не понимают целей кремлевской "спецоперации" в Украине.

Путин прокомментировал вступление Украины в НАТО

Комментируя вступление Украины в НАТО, Путин заявил об "угрозах для них". Однако, о каких именно "угрозах" говорится, диктатор не сказал.

"Это наши исторические территории, с русскоязычным населением. И в НАТО... Не обнаглели, нет?", – абсурдно заявил Путин.

Хотя называть Украину "своими историческими территориями" может только Путин, в реальности которого наше государство якобы "создал" Ленин, но уже после своей смерти.