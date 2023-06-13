Пропагандисти написали, що відповідну заяву глава Кремля зробив 13 червня. Не зумів Путін змовчати й про вступ України в НАТО, пише 24 Канал.

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Що відомо про заяву Путіна

Цілі "спецоперації" змінюються відповідно до поточної ситуації,

– заявив Путін.

Однак тут же уточнив, що нібито насправді в цілому ці "цілі" залишаються тими самими та носять "фундаментальний характер". Однак, чому війна в Україні насправді повинна мати для Росії нібито "фундаментальний" характер, Путін не пояснив. Хоча росіяни вже понад рік даремно гинуть самі не розуміючи, навіщо.

Ще у 2022 році українська розвідка пояснювала, що окупанти не розуміють цілей кремлівської "спецоперації" в Україні.

Путін прокоментував вступ України в НАТО

Коментуючи вступ України в НАТО Путін заявив про "загрози для них". Проте, про які саме "загрози" мовиться, диктатор не сказав.

"Це наші історичні території, з населенням російськомовним. І в НАТО... Не обнагліли, ні?", – абсурдно заявив Путін.

Хоча називати Україну "своїми історичними територіями" може тільки Путін, в реальності якого нашу державу нібито "створив" Ленін, але вже після своєї смерті.