Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он добавил, что все это может спровоцировать смену на посту Владимира Путина и создаст "окно возможностей" для Украины.

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Одного оружия недостаточно

Российские войска либо самостоятельно, либо под давлением ВСУ будут вынуждены отойти к временно оккупированному Крыму. Также у российской армии возникнет дефицит вооружения, а нарастить его производство за короткий промежуток времени страна-агрессор не успеет.

Кроме того, одного оружия недостаточно. Оно всегда сражается в мотивированных и умелых руках бойцов. А психологическое состояние российских войск после того, как их закроют в Крыму и будут по ним наносить удары, будет на самом низком уровне,

– уверен военный эксперт.

Часть этих мобилизованных будет перетекать в ряды Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России", а также в ЧВК "Вагнера". И эти группировки будут разбираться между собой на территории России.

"С одной стороны будут поражения российских войск, а с другой – серьезная нестабильность в стране-агрессоре. И это в конечном итоге создаст кумулятивный эффект – Россию будет ждать двойной удар. И им будет не до вооружения", – заметил Мусиенко.

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Высвободятся определенные возможности

В результате российские элиты начнут выяснять отношения. И пока неизвестно, во что это может перерасти. В масштабную гражданскую войну, или же в локальные противостояния, кто придет после Путина, приведет ли все это к фрагментации России. От этого будет зависеть дальнейшее развитие событий.

Можно также допустить негативный сценарий, по которому Путин останется у власти и ему еще раз все простят. Тогда Россия не сможет быстро нарастить военный потенциал и снова двигаться. Кремлю для этого потребуется время. Хотя он сможет продолжать наносить удары ракетами и дронами по нашей территории.

Однако и Украина получит широту маневра при освобождении Юга и закрытии там российских войск с перспективой для украинских сил зайти в Крым.

"Таким образом у нас высвобождаются определенные возможности и исчезают направления – Запорожское и Херсонское, откуда Россия нам постоянно угрожала", – подчеркнул Александр Мусиенко.

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