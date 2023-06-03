Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Слова депутата-путиниста цитируют российские СМИ, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Уже не "спецоперация": у Путина заявили о "готовности достичь целей в Украине другими средствами"

Даже о "нейтралитете Украины" говорить смысла нет

Константин Затулин признал, что ни одной из заявленной в феврале 2022 года российская армия так и не достигла. Речь идет о так называемых "денацификациях" и "демилитаризации", "нейтралитете Украины" и "защите" жителей оккупированных до полномасштабной войны территорий.

Какие у нас были цели, официально заявленные в начале Специальной военной операции? Денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской "народных республик" (оккупированных частей этих областей до 2022 года – 24 Канал), которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы добились результата? Ни по одному,

– заявил Затулин.

Кроме того, по его словам, некоторые цели уже потеряли свою актуальность. К примеру, Затулин признал, что теперь говорить о нейтральном статусе Украины уже нет смысла. И это он не упомянул о более чем 200 тысячах ликвидированных оккупантов и тысячах единиц техники, которую уничтожили украинские воины.

Интересно, как Кремль отреагирует на эти слова? Подпадают ли заявления депутата путинской партии под статью о "дискредитации" оккупационной армии, которую шьют всем подряд?

Тем временем Путин "готов отказаться от "спецоперации"

Между тем, рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатор Путин якобы готов рассмотреть другие варианты для достижения целей так называемой "спецоперации". Интересно, почему это? Из-за потерь или из-за того, что план "Киев за 3 дня" провалился?

И, конечно, Песков снова обвинил Запад – якобы именно то, что партнеры помогают Украине отбивать российские атаки и возвращать свои территории, не оставляет россиянам другого выбора. Также, по его словам, "коллективный Запад" якобы ведет войну против России, в которой Украина "является инструментом".

Спикер Путина также отреагировал на запланированный мирный саммит в Париже, на который не пригласили россиян. По его словам, Франция якобы не может быть посредником между Украиной и Россией, потому что якобы является "участницей войны", поскольку оказывает нашему государству военную помощь. Песков говорит, что такую роль могут выполнять, например, Китай или Бразилия.