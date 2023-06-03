Рупор Кремля Дмитрий Песков в разговоре с пропагандистами заявил, что Россия якобы открыта для того, чтобы "достигать своих целей другим путем". Однако не обошлось без циничных упреков о якобы войне с "коллективным Западом", сообщает 24 Канал.

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Песков называет Францию "участницей войны"

Спикер Путина отреагировал на запланированный мирный саммит в Париже, на который не пригласили россиян. По его словам, Франция якобы не может быть посредником между Украиной и Россией, потому что якобы является "участницей войны", поскольку оказывает нашему государству военную помощь. Песков говорит, что такую роль могут выполнять, например, Китай или Бразилия.

Не менее циничны заявления Пескова о том, что Запад якобы ведет войну против России, а Украина является якобы "инструментом" этой войны. Удивительно, ведь все началось с вторжения россиян на территорию Украины. И не 24 февраля 2022 года, а в феврале 2014 года, когда страна-террорист начала захват Крыма.

И все же, осознавая свое положение, Песков заявил, что Путин будто бы открыт к предложениям по достижению целей Кремля другими путями, а не "спецоперацией". Только вот о каких целях идет речь? На фоне того, как быстро меняется риторика Кремля, трудно понять, о чем именно они говорят. И, конечно, Песков снова обвинил Запад – якобы именно то, что партнеры помогают Украине отбивать российские атаки и возвращать свои территории, не оставляет россиянам другого выбора.

Президент Путин был, есть и будет открыт для любых контактов для того, чтобы добиваться выполнения наших задач другими средствами, чем "СВО". Если это возможно, это будет преимущественно. И это нужно знать европейским лидерам,

– заявил Песков.

В Госдуме признали провал "спецоперации"

Между тем, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Константин Затулин признал, что Россия не достигла ни одной из заявленных в начале вторжения целей. Депутат путинской партии напомнил, что в феврале 2022 года Москва заявляла о намерении провести "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, "защитить" жителей оккупированных до полномасштабного вторжения территорий Донбасса и Луганщины и добиться нейтрального статуса Украины. Однако ни один из этих пунктов, по словам Затулина, Россия так и не выполнила. И этот депутат еще не упомянул о более чем 200 тысячах ликвидированных оккупантов.

По его словам, теперь уже нет смысла требовать нейтрального статуса Украины.