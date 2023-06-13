Политические элиты России с каждым днем все больше теряют веру в то, что армия оккупантов может победить в войне. Настроения среди политиков хмурые, и уже даже пропагандисты предлагают "заморозить" конфликт накануне долгожданного контрнаступления.

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Элита в России отчаялась в диктаторе

Российские чиновники, приближенные к Путину, начинают нервничать из-за усиления украинской армии западным вооружением. А передача Украине дальнобойных ракет создает риск уничтожения сухопутного моста, который оккупанты проложили через юго-восток Украины в Крым.

Последние события – в частности, рейд российских добровольцев на Белгородщину, атака Москвы беспилотниками и внутренняя борьба в российских войсках порождают у чиновников сомнения в том, что Путин может контролировать ситуацию. Первые признаки напряженности появились после речи члена российского парламента Константина Затулина.

На конференции о дальнейших планах войны в Украине он заявил, что с начала вторжения Россия не достигла ни одной из поставленных целей так называемой "спецоперации".

Какие цели были озвучены в начале "спецоперации"? Вы все помните – денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины, защита жителей Донецка и Луганска. По каким из этих пунктов мы сегодня добились результатов? Никаким,

– заявил оккупант Затулин.

Татьяна Станова, основательница российской политической аналитической фирмы, убеждена, что среди элиты настроения "очень мрачные". Один из источников WP также сообщил, что напряженность среди российских политиков существенно возросла несколько недель назад, когда Запад пообещал Украине долгосрочные соглашения по безопасности.

Украине могут пообещать многолетние поставки оружия, и даже это создаст "экзистенциальную угрозу России", даже если формально Украина не будет членом НАТО.

"Мне кажется, это еще один стимул для России продолжать военную операцию", – добавил один из приближенных к Путину политиков.

Россия "готова пойти на компромиссы"

Путин, по всей видимости, рассчитывал, что со временем поддержка Западом Украины уменьшится, а когда этого не произошло, российские пропагандисты начали продвигать на телевидении новые нарративы. В частности, Маргарита Симоньян, руководитель канала Russia Today, в прямых эфирах теперь призывает к "заморозке" конфликта на действующих линиях фронта. На оккупированных территориях она предлагает проводить так называемые "референдумы", чтобы жители решили, хотят ли они оставаться в составе России.

В то время как некоторые аналитики считают это первыми уступками России, другие убеждены, что это очередная тактика России. "Заморозка" линии фронта не поможет Украине достичь мира, даст России время на перевооружение и новое нападение. Понимают это даже в России.

В Кремле все понимают опасность украинского контрнаступления. Заморозить ситуацию очень удобно, поскольку это именно то, что даст Путину время, необходимое для того, чтобы Украина и Запад потеряли свой военный пыл и единство,

– заявила Станова.

Россияне уже не чувствуют себя в безопасности

Недавно у Путина появился еще один повод для волнения – недовольство жителей западных регионов России, граничащих с Украиной. В мае и июне легион "Свобода России" и РДК совершили рейды в Белгородскую область и "освободили" несколько населенных пунктов там.

Сколько это будет продолжаться!!! Сначала приграничные районы… теперь окрестности Белгорода. Мы поддержали специальную военную операцию, потому что верили, что она оттеснит эту нечисть от наших границ, но произошло совершенно противоположное,

– заявил один из жителей Белгорода в соцсетях.

"Психологически повлияли" на россиян и "прилеты" в Москве, в одном из элитных ее районов, ведь раньше для местных война в Украине казалась далекой и такой, что никак их не коснется. Пугают "простых россиян" и публичные речи вожака ПВК Вагнера Пригожина о необходимости всеобщей мобилизации и введения военного положения по всей России.

Внутри России продолжается политическая борьба

Сергей Марков, прокремлевский политический консультант, убежден, что рано или поздно борьба элит вокруг Путина может выйти из-под контроля. В то же время, заявил он, в России понимают, что расшатывание политической ситуации внутри страны играет на руку Украине, поэтому пытаются "уменьшить трансграничные атаки".

У Путина надеются, что те месяцы, которые Украина потратила на подготовку к контрнаступлению, помогут России противостоять ему, ведь все это время оккупанты закреплялись на захваченных территориях. Из-за минирования территории украинским военным придется идти в наступление колоннами, что может сделать их мишенями для вражеской артиллерии.

Важно! Аналитики уверены, что остается немалый риск того, что против оккупантов снова сыграет общая неорганизованность армии и ненадлежащая связь между подразделениями, которые осенью 2022 года привели к "жесту доброй воли" в Харьковской области.

В Кремле все еще убеждены, что не могут проиграть, ведь у России есть ядерное оружие. Но чем дольше затягивается война, тем предсказуемее и очевиднее становится ее конец. Больше всего Путин боится потерять коридор в Крым, ведь это станет очень серьезным ударом по его имиджу и снова докажет, что он не способен просчитать ситуацию.