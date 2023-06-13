Політичні еліти Росії з кожним днем все більше втрачають віру у те, що армія окупантів може перемогти у війні. Настрої серед політиків похмурі, і вже навіть пропагандисти пропонують "заморозити" конфлікт напередодні довгоочікуваного контрнаступу.

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Еліта в Росії зневірилася у диктаторі

Російські посадовці, наближені до Путіна, починають нервуватися через посилення української армії західним озброєнням. А передача Україні далекобійних ракет створює ризик знищення сухопутного моста, який окупанти проклали через південний схід України до Криму.

Останні події – зокрема, рейд російських добровольців на Бєлгородщину, атака Москви безпілотниками та внутрішня боротьба у російських військах також породжують у чиновників сумніви у тому, що Путін може контролювати ситуацію. Перші ознаки напруженості з'явилися після промови члена російського парламенту Костянтина Затуліна.

На конференції про подальші плани війни в Україні він заявив, що з початку вторгнення Росія не досягла жодної з поставлених цілей так званої "спецоперації".

Які цілі були озвучені на початку "спецоперації"? Ви всі пам’ятаєте — денацифікація, демілітаризація, нейтралітет України, захист жителів Донецька та Луганська. За якими із цих пунктів ми сьогодні досягли результатів? За жодним,

– заявив окупант Затулін.

Тетяна Станова, засновниця російської політичної аналітичної фірми, переконана, що серед еліти настрої "дуже похмурі". Одне з джерел WP також повідомило, що напруженість серед російських політиків суттєво зросла кілька тижнів тому, коли Захід пообіцяв Україні довгострокові угоди щодо безпеки.

Україні можуть пообіцяти багаторічні поставки зброї, і навіть це створить "екзистенційну загрозу для Росії", навіть якщо формально Україна не буде членом НАТО.

"Мені здається, це ще один стимул для Росії продовжувати військову операцію", – водночас додав один з наближених до Путіна політиків.

Росія "готова піти на компроміси"

Путін, вочевидь, розраховував, що з часом підтримка Заходом України зменшиться, а коли цього не сталося, російські пропагандисти почали просувати на телебаченні нові наративи. Зокрема, Маргарита Симоньян, керівниця каналу Russia Today, в прямих ефірах тепер закликає до "замороження" конфлікту на чинних лініях фронту. На окупованих територіях вона пропонує проводити так звані "референдуми", щоб жителі вирішили, чи хочуть вони залишатися в складі Росії.

Тоді як деякі аналітики вважають це першими поступками Росії, інші переконані, що це – чергова тактика Росії. "Замороження" лінії фронту не допоможе Україні досягти миру, натомість дасть Росії час на переозброєння та новий напад. Розуміють це навіть у Росії.

У Кремлі всі розуміють небезпеку українського контрнаступу. Заморозити ситуацію дуже зручно, оскільки це саме те, що дасть Путіну час, необхідний для того, щоб Україна та Захід втратили свій військовий запал та єдність,

– заявила Станова.

Росіяни вже не відчувають себе у безпеці

Нещодавно у Путіна з'явився ще один привід для хвилювання – незадоволення жителів західних регіонів Росії, що межують з Україною. В травні та червні легіон "Свобода Росії" та РДК здійснили рейди у Бєлгородську область та "звільнили" кілька населених пунктів там.

Скільки це триватиме!!! Спочатку прикордонні райони… тепер околиці Бєлгорода. Ми підтримали спеціальну військову операцію, тому що вірили, що вона відтіснить цю нечисть від наших кордонів, але сталося зовсім протилежне,

– заявив один з жителів Бєлгорода у соцмережах.

"Психологічно вплинули" на росіян і "прильоти" у Москві, в одному з елітних її районів, адже раніше для місцевих війна в Україні здавалася далекою і такою, що ніяк їх не торкнеться. Лякають "простих росіян" і публічні промови ватажка ПВК Вагнера Пригожина про необхідність загальної мобілізації і введення воєнного стану по всій Росії.

Всередині Росії продовжується політична боротьба

Сергій Марков, прокремлівський політичний консультант, переконаний, що рано чи пізно боротьба еліт навколо Путіна "може вийти з-під контролю". Водночас, заявив він, у Росії розуміють, що розхитування політичної ситуації всередині країни грає на руку Україні, тому намагаються "применшити транскордонні атаки".

У Путіна сподіваються, що ті місяці, що Україна витратила на підготовку до контрнаступу, допоможуть Росії протистояти йому, адже весь цей час окупанти закріплювалися на захоплених територіях. Через мінування території українським військовим доведеться іти в наступ колонами, що може зробити їх мішенями для ворожої артилерії.

Важливо! Аналітики впевнені, що залишається немалий ризик того, що проти окупантів знову зіграє загальна неорганізованість армії та неналежний зв'язок між підрозділами, що восени 2022 року призвели до "жесту доброї волі" у Харківській області.

У Кремлі все ще переконані, що не можуть програти, адже Росія має ядерну зброю. Та що довше затягується війна, то більш передбачуваним і очевидним стає її кінець. Найбільше Путін боїться втратити коридор до Криму, адже це стане дуже серйозним ударом по його іміджеві і знову доведе, що він не здатен прорахувати ситуацію.