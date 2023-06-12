Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов. За його словами, Путін є найкращим "агентом" і для Заходу, і для Китаю.
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Путін знищив Росію
Своїми діями диктатор загнав Росію в яму. Ця ситуація вигідна багатьом впливовим країнам світу. Також він зараз буквально всього боїться, адже його ненавидять у всьому світі.
Найкращим "агентом" Заходу і Китаю є Путін. Ніхто і ніколи не зміг так зруйнувати Росію. Все, що робить Путін, відповідає інтересами Китаю та державам західного світу. Росія вважала себе наддержавою. А їй показали її місце,
– зазначив Жирнов.
В економічному плані Росія є карликом. Вони виробляють близько 2 – 3% ВВП, що взагалі не зрівняється зі США, Європою чи Китаєм. За роки правління диктатор зробив Росію сировинним придатком, який сильно залежний від імпорту товарів широкого вжитку із Заходу та Китаю.
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Втрати Росії у війні проти України: коротко
- Росія суттєво ослабилася у військовому плані через повномасштабну війну проти України. Окупанти втратили величезну кількість особового складу та техніки.
- Станом на 12 червня українські військові знищили понад 216 180 російських окупантів.
- Також Росія втратила 3931 танк, 7636 бойових броньованих машин, 3746 артилерійських систем, 601 РСЗВ, 362 засоби ППО, 314 літаків, 299 гелікоптерів тощо.