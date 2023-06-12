Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський. За його словами, згідно з російським законодавством Мішустін має тимчасово очолити країну, якщо з Путіним щось станеться.

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Однак на місце російського диктатора можуть прийти й інші люди. Все залежить від того, як далі буде розвиватися ситуація в Росії.

Хто може бути наступником Путіна

Як наголосив Олевський, не варто забувати про генерал-полковника Алєксєя Дюміна, який свого часу працював був охоронцем Путіна, а зараз є губернатором Тульської області. Він досить сильно близький з власником ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним. Разом вони цілком здатні здійснити внутрішній переворот.

Також серед потенційних кандидатів потрібно згадати ще одного генерал-полковника та главу Дагестана Сєргєя Мєлікова. Раніше він був заступником керівника Росгвардії.

Свого часу на російському пропагандистському ТАРС робили цикл інтерв'ю про "перших ліц" Росії, куди не могли потрапити випадкові люди. З Мєліковим говорили так, ніби він дійсно стане президентом країни-агресорки через кілька років.

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Щодо Мішустіна – сказати досить складно. Він дійсно може опинитися на посаді президента Росії. Але його також можуть "викинути", якщо відбудеться палацовий переворот.

Мішустін здавався людиною, яку можуть призначити на місце Путіна. Але на певний час. В принципі, якщо Путіна забрати, то він і так автоматично виконував б обов'язки президента. А якщо не він, то Валєнтіна Матвієнко. Але не здивуюся, якщо в той момент, коли з Путіним щось станеться, то і з Мішустіним може щось статися,

– зауважив Олевський.

Цілком можливо, що явного внутрішнього перевороту не буде. А почнуть жорсткі підкилимні ігри між кількома потенційними наступниками. А Путін просто цю ситуацію вже не зможе контролювати.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Росії Міхаїл Мішустін у травні відвідав Китай, де зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпінем та підписав угоди про "поглиблення економічного співробітництва". Раніше вони також мали зустріч під час візиту Сі до Москви у березні. Багато аналітиків вважають, що глава Китаю хоче бачити Мішустіна наступником Путіна.

Наступники Путіна: коротко