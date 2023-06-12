Ольга Скабєєва захотіла, щоб армія Китайської Народної Республіки "захищала" російську область, що межує з Україною. Про це вона сказала у ворожому етері, передає 24 Канал.

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Що саме сказала Скабєєва

Пропагандистка Кремля запропонувала розмістити угрупування армії КНР у Бєлгородській області. На її думку, для цього потрібно 2 – 10 мільйонів китайських солдатів. За її словами, це було б "те, що треба".

Дивлюся на Бєлгородську область й думаю: "Як нам не вистачає китайської армії",

– додала вона.

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Яка була реакція у присутніх

Чоловік Скабєєвої та її співведучій Євгеній Попов промовчав. Російський пропагандист лише з посмішкою дивився на свою дружину.

А одному із запрошених "експертів" дуже не сподобалася ця пропозиція. Спочатку він попросив Скабєєву обґрунтувати свою думку. Але та відповіла питанням на питання.

А чому ні?

– сказала Скабєєва.

Після цього ведуча та її гість почали сперечатися та перебивати один одного.

Гість спробував обговорити кількість жителів Росії та мобілізаційний ресурс Кремля. Він навіть запропонував дати слово присутньому у студії російському генералу. Однак Скабєєва продовжила його перебивати та міняти тему. Після цього "експерт" закликав відмовитися від сподівань, що китайці чи корейці воюватимуть за Росію.

На передачі Скабєєвої постійно лунають одіозні заяви