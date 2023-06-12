Ольга Скабеева захотела, чтобы армия Китайской Народной Республики "защищала" граничащую с Украиной российскую область. Об этом она сказала во вражеском эфире, передает 24 Канал.
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Что именно сказала Скабеева
Пропагандистка Кремля предложила разместить группировку армии КНР в Белгородской области. По ее мнению, для этого нужно 2-10 миллионов китайских солдат. По ее словам, это было бы "то, что нужно".
Смотрю на Белгородскую область и думаю: "Как нам не хватает китайской армии",
– добавила она.
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Какая была реакция у присутствующих
Муж Скабеевой и ее соведущей Евгений Попов промолчал. Российский пропагандист с улыбкой смотрел на свою жену.
А одному из приглашенных "экспертов" очень не понравилось это предложение. Сначала он попросил Скабееву обосновать свое мнение. Но та ответила вопросом на вопрос.
А почему нет?
– сказала Скабеева.
После этого ведущая и его гость стали спорить и перебивать друг друга.
Гость попытался обсудить количество жителей России и мобилизационный ресурс Кремля. Он даже предложил дать слово присутствующему в студии российскому генералу. Однако Скабеева продолжила его перебивать и менять тему. После этого "эксперт" призвал отказаться от надежд, что китайцы или корейцы будут воевать за Россию.
На передаче Скабеевой постоянно раздаются одиозные заявления
- Так, в одном из эфиров приглашенные гости не смогли правильно произнести название города Шебекино. Один из "экспертов" назвал населенный пункт, расположенный близко к украинской госгранице, "Шемякино". Другой гость попытался его исправить, но тоже ошибся и сказал "Шмекино".
- Сама ведущая не так давно лгала о потерях ВСУ на фронте, сильно завышая цифры. В то же время, пропагандистка жаловалась, что государству-террористу не хватает россиян, готовых умирать в Украине за своего диктатора Владимира Путина.
- А в конце мая Скабеева обвиняла демократические страны в том, что Россия постоянно делает. А именно в несоблюдении слов. Из-за западной помощи Украине пропагандистка даже начала истерить в эфире.