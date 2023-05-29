Про це пише політолог Тарас Загородній. Зокрема, експерт розповів, як російські пропагандисти відреагували на інтерв'ю голови СБУ Василя Малюка.

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"Після великого інтерв'ю голови СБУ "розірвало" російську пропагандистку Скабєєву. А що ж сталось? Голова СБУ натякнув, а фактично підтвердив, що за вибухом Кримського мосту стоїть його Служба. І за жовтневою атакою морських дронів на кораблі Росії у Севастопольській бухті теж. Скабєєва, очевидно, погано слідкувала за новинами, адже колеги вже писали, що 90% успішної "бавовни" у Росії та на окупованих територіях – справа рук Служби", – вважає Загородній.

На думку політолога, інтерв'ю Малюка демонструє той масив роботи, який Служба здійснює як в тилу, так і за лінією фронту.

Тільки одна цифра: СБУ за рік викрила понад 300 російських агентів. Деякі з них вже отримали 15 років тюрми за державну зраду. А декого вдалося "перешнурувати" – їх використовують для дезінформації ворога,

– підкреслює експерт.

"Але в першу чергу з розмови очевидно, що наші перемагають росіян у війні спецслужб. Адже вся "бавовна" від спецслужб палає або на російській, або на тимчасово окупованій території. Росіяни в цій контррозвідувальній грі зазнали повної поразки. І саме цей факт викликає істерику в пропагандистів", – резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк дав велике інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову, в якому вперше було оприлюднено деталі унікальних операцій та названі імена героїв, які їх проводили.