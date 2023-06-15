Соловйов переконаний, що США надає військову допомогу Україні тільки через те, що Україна ще перед президентськими виборами у Штатах підкупила Джо Байдена. Про це пропагандист заявив у прямому ефірі свого шоу на російському телебаченні, передає 24 Канал.

Читайте також Скабєєва мріє про китайську армію в Росії: журналіст пояснив, що приховано у її словах

Україна "підкупила" Байдена

Пропагандист Соловйов продовжує брехати про Україну, і вже навіть не намагається зробити свої вигадки правдоподібними. Ще зовсім нещодавно він заявляв, що Україна – маріонетка США, а тепер раптом змінив свою риторику. Нещодавно у своєму шоу він ствердив, що президент Джо Байден керується Зеленським ще з того часу, коли він ще навіть не був обраний на цю посаду.

І, мовляв, імовірність розголошення інформації про хабар – це єдина причина, з якої США допомагають Україні з озброєнням, санкціями та фінансами.

Іноземна держава дала хабар чинному віцепрезиденту США, давала його багаторазово. Зрештою ця людина стала президентом. У іноземної держави, яка давала хабар, є 100% важіль тиску на чинного президента. Тому Байден насправді абсолютно керований українцями,

– сказав Соловйов.

Та на цій заяві пропагандист не зупинився і зрештою прийшов до того, що США начебто мають арештувати Зеленського "за втручання у внутрішні справи, за приховування принципово важливої інформації".

Нагадаємо, що після підриву ГЕС Соловйов цинічно пропонував підірвати не тільки Каховську, але і Київську ГЕС, адже тоді "і без ядерного вибуху загине багато людей". Водночас він не визнав, що дамбу підірвали росіяни, і спробував звинуватити в теракті Україну.

Як росіяни брешуть про війну в Україні: останні новини