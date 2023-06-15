Істерику Соловйова прокоментувала ведуча 24 Каналу Катерина Соляр. Вона рознесла чергову маячну російської пропаганди.

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Бог обділив росіян мізками

Катерина Соляр зазначила, що вже кілька років говорила про те, що "з Росією так не можна": не можна сідати за один стіл з росіянами та чекати від них гарної поведінки. Громадяни країни-терористки як "мавпи, яким дали виделку та ніж". Росіяни не чують не тільки цивілізованої мови, вони не розуміють навіть свого "язика".

Вони взагалі нічого не розуміють, тому що у той момент, коли Бог роздавав розум, трохи "соображенія", причинно-наслідкові зв'язки, вони стояли біля клітки з мавпою, тикали у неї пальцем та казали: "О, дивись, класно". Ось і все. Не дав Бог того всього, обділив їх мозком,

– наголосила вона.

Росіяни живуть у власній вигаданій реальності. Вони не зможуть побачити очевидного. Не можна впускати їх в інші країни, адже росіяни спробують їх "заразити".

"Відгородити цю територію і нехай далі їхня альтернативна реальність існує. Не допускайте їх у цивілізований світ, тому що це як бактерія. Коли вона потрапляє у цивілізовані країни, то ця пліснява поширюється, намагається заразити все", – закликала Соляр.

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