Істерику Соловйова прокоментувала ведуча 24 Каналу Катерина Соляр. Вона рознесла чергову маячну російської пропаганди.
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Бог обділив росіян мізками
Катерина Соляр зазначила, що вже кілька років говорила про те, що "з Росією так не можна": не можна сідати за один стіл з росіянами та чекати від них гарної поведінки. Громадяни країни-терористки як "мавпи, яким дали виделку та ніж". Росіяни не чують не тільки цивілізованої мови, вони не розуміють навіть свого "язика".
Вони взагалі нічого не розуміють, тому що у той момент, коли Бог роздавав розум, трохи "соображенія", причинно-наслідкові зв'язки, вони стояли біля клітки з мавпою, тикали у неї пальцем та казали: "О, дивись, класно". Ось і все. Не дав Бог того всього, обділив їх мозком,
– наголосила вона.
Росіяни живуть у власній вигаданій реальності. Вони не зможуть побачити очевидного. Не можна впускати їх в інші країни, адже росіяни спробують їх "заразити".
"Відгородити цю територію і нехай далі їхня альтернативна реальність існує. Не допускайте їх у цивілізований світ, тому що це як бактерія. Коли вона потрапляє у цивілізовані країни, то ця пліснява поширюється, намагається заразити все", – закликала Соляр.
Соляр рознесла абсурд Соловйова: дивіться відео
Останні "шедеври" російської пропаганди
- Російський диктатор Владімір Путін 13 червня зустрівся зі своїми "воєнкорами", яким знову набалакав різної маячні про Україну. До прикладу, він заявив, що Росія буцімто "десятиліттями годувала Україну", але нібито "за часів Ющенка почалися державні перевороти".
- Також бункерний дід поплакався, що Росії "не давали жодних шансів вибудувати нормальні відносини з братнім українським народом". Очевидно, диктатор мав на увазі країни Заходу.
- Кремлівський посіпака Соловйов видав "геніальну" думку про те, що США надає військову допомогу Україні тільки через те, що наша держава начебто ще перед президентськими виборами у Штатах "дала хабар" Джо Байдену.
- Ще одна пропагандистка Маргарита Симоньян зняла рекламний ролик про те, що охочі "задвохсотитись" можуть зібратися в одному пункті, отримати усі необхідні довідки та прямісінько з порогу поїхати на фронт в Україну.