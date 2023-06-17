У суботу, 17 червня, близько 16:00 ворог атакував Херсонщину двома КАБами. Ситуацію прокоментували в ОВА та Офісі Генерального прокурора, констатувавши, що росіян притягнуть до відповідальності за цей злочин.
Дивіться також Нова загроза для Києва та виклик для ППО: для чого Росія перекидає ракетні комплекси "Бал"
Що відомо про загиблих
Відомо, що через обстріл Козацького, що в Каховському районі, загинув один мирний житель: "Через прицільні удари по мирному населенню травми, несумісні із життям, отримав місцевий", – констатували правоохоронці.
Водночас було поранено трьох людей:
- 35-річну жінку;
- 88-річного чоловіка;
- 17-річного хлопця.
Поранених шпиталізували, їм надають необхідну медичну допомогу,
– написали в обласній військовій адміністрації.
Прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Зазначимо, це частина 2 статті 438 Кримінального кодексу.
Наслідки обстрілу Козацького / Фото Офісу генпрокурора
Атака на Київ напередодні
- У п'яницю, 16 червня, окупанти атакували крилатими ракетами Київську область, через що сталися пошкодження інфраструктурних об'єктів, спалахнула пожежа в житловому будинку та є постраждалі.
- Українська ППО збила під час цього обстрілу: 6 аеробалістичних ракет типу "Кинджал", 6 "Калібрів", 2 розвідувальних БпЛА ворога.
- Варто сказати, що цього ж дня у Київ з візитом прибули дипломати з країн Африки. Експерти констатували, що до цієї атаки вони були союзниками російського диктатора Путіна. Очевидно, Афірика тепер задумається про те, чи слід підтримувати бункерного карлика.