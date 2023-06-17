У суботу, 17 червня, близько 16:00 ворог атакував Херсонщину двома КАБами. Ситуацію прокоментували в ОВА та Офісі Генерального прокурора, констатувавши, що росіян притягнуть до відповідальності за цей злочин.

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Що відомо про загиблих

Відомо, що через обстріл Козацького, що в Каховському районі, загинув один мирний житель: "Через прицільні удари по мирному населенню травми, несумісні із життям, отримав місцевий", – констатували правоохоронці.

Водночас було поранено трьох людей:

35-річну жінку;

88-річного чоловіка;

17-річного хлопця.

Поранених шпиталізували, їм надають необхідну медичну допомогу,

– написали в обласній військовій адміністрації.

Прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Зазначимо, це частина 2 статті 438 Кримінального кодексу.

Наслідки обстрілу Козацького / Фото Офісу генпрокурора

Зверніть увагу! Керовані авіаційні бомби (КАБи) Росія активно почала використовувати у війні проти України від березня 2023 року. Власне, це боєприпаси, які мають аеродинамічні поверхні та системи наведення, що дозволяють збільшити ймовірність влучання в цілі. Тому й ця зброя вважається високоточною.

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