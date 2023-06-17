Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він підкреслив, що хоч ракети і збили, але все одно було чутно вибухи.

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"Насправді Путін дуже детально пояснив представникам африканських країн, що вони неправі, коли намагаються у якийсь спосіб йти за ним. Мені здалось, що це "геніальна" історія. У найбільш відповідальний момент він "вистрілив собі у ногу", – вважає опозиціонер.

Результат "обробки" росіянами

Яковенко зазначив, що делегація з країн Африки приїхала, аби запропонувати Україні свій "мирний план": віддати усі тимчасово окуповані Росією території Путіну та заборонити ЗСУ виганяти загарбників.

"Для цього вони приїхали. Перед цим був тривалий вояж Лаврова. Він скакав у бусах разом з африканськими вождями, приносив їм подарунки. Це результат цієї "обробки" протягом кількох місяців", – підкреслив журналіст.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський прийняв у Києві делегацію з африканських держав. Він заявив, що Україна та лідери країн Африки бачать ситуацію не однаково.

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