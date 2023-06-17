Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он подчеркнул, что хоть ракеты и сбили, но все равно было слышно взрывы.
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"На самом деле Путин очень детально объяснил представителям африканских стран, что они неправы, когда пытаются каким-то образом следовать за ним. Мне показалось, что это "гениальная" история. В самый ответственный момент он "выстрелил себе в ногу", – считает оппозиционер.
Результат "обработки" россиянами
Яковенко отметил, что делегация из стран Африки приехала, чтобы предложить Украине свой "мирный план": отдать все временно оккупированные Россией территории Путину и запретить ВСУ выгонять захватчиков.
"Для этого они приехали. Перед этим был длительный вояж Лаврова. Он скакал в бусах вместе с африканскими вождями, приносил им подарки. Это результат этой "обработки" на протяжении нескольких месяцев", – подчеркнул журналист.
Яковенко об атаке на Киев во время визита делегации из Африки: смотрите видео
Атака на Киевскую область 16 июня: главное
- Россия направила на Киевскую область ракеты "Калибр" и "Кинжал". Сработало ПВО – мощный взрыв слышали в Подольском районе столицы.
- В Воздушных силах сообщили, что сбили 6 ракет типа "Калибр" и 6 "Кинжалов". Кроме того, ликвидировали 2 разведывательных БПЛА.
- В одном из районов повреждения получили жилые дома и вспыхнул пожар. Известно о по меньшей мере семерых пострадавших.
- Разрушения испытали по меньшей мере 30 домов: 3 из них – разрушены полностью, а 13 – нуждаются в капитальном ремонте.
- В то же время спикер президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что делегация лидеров стран Африки "не видела и не слышала взрыва". Информацию о массированной ракетной атаке он назвал "дезинформацией".