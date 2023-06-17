Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он подчеркнул, что хоть ракеты и сбили, но все равно было слышно взрывы.

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"На самом деле Путин очень детально объяснил представителям африканских стран, что они неправы, когда пытаются каким-то образом следовать за ним. Мне показалось, что это "гениальная" история. В самый ответственный момент он "выстрелил себе в ногу", – считает оппозиционер.

Результат "обработки" россиянами

Яковенко отметил, что делегация из стран Африки приехала, чтобы предложить Украине свой "мирный план": отдать все временно оккупированные Россией территории Путину и запретить ВСУ выгонять захватчиков.

"Для этого они приехали. Перед этим был длительный вояж Лаврова. Он скакал в бусах вместе с африканскими вождями, приносил им подарки. Это результат этой "обработки" на протяжении нескольких месяцев", – подчеркнул журналист.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве делегацию из африканских государств. Он заявил, что Украина и лидеры стран Африки видят ситуацию не одинаково.

Яковенко об атаке на Киев во время визита делегации из Африки: смотрите видео

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