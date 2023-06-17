Після переговорів глава держави зробив низку заяв, присвячених темі миру в Україні.

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Володимир Зеленський заявив, що Україна та лідери африканських країн бачать ситуацію не однаково.

Але ми спілкуємося. Просто Україна – це не тільки добриво і не тільки зернові. У нас ще вкрадені тисячі дітей, немає питної води, є катування та масові поховання. Ми перебуваємо у різних ситуаціях і різними очима дивимося,

– пояснив український лідер.

Тому, за його словами, спілкуватися важливо, щоб дивитися на цю кризу і на наслідки однаково. Зеленський додав, що подібна ситуація була після 2014 року. Ми отримали заморожений конфлікт, який дав Владіміру Путіну цінний час, аби зібрати ресурси і почати повномасштабну війну.

"Я сказав відверто: ми не дамо цього шансу вдруге. Хто б і як би цього не хотів. Бо нам треба просто зберегти себе. Ми боремося за своє життя", – наголосив Зеленський.

Які ідеї щодо війни в Україні озвучив президент ПАР

Президент ПАР Сиріл Рамафоса назвав 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні. Доки Росія скоює геноцид українців, Рамафоса заявив про "дипломатичні шляхи". Вочевидь, він досі не зрозумів, що не можна проводити переговори з тим, хто у цей момент намагається тебе вбити.

Основною складовою, яку ми привезли сюди, є те, що ця війна має бути врегульована, має бути мир через переговори дипломатичним шляхом,

– заявив президент ПАР.

Окрім того, Рамафоса заговорив про необхідність деескалації конфлікту "по обидва боки".