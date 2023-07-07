Очільник адміністрації зазначив, що кадри зняті орієнтовно о 11:00 7 липня 2023 року в Миколаєві. До цього Наталія Гуменюк пояснювала для чого росіяни посилюють бойову роботу біля Кінбурнської коси.

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Що заявив Кім про ситуацію на Кінбурнській косі

Доброго дня, ми з України. Приїхала перша пожежна машина. Ми її готуємо до передачі для використання на Кінбурнській косі. Це щось та й означає,

– заявив Віталій Кім.

Звісно, посадовець не пояснив, що саме це означає, однак, очевидно, дав людям надію на хороші новини з Кінбурнської коси.

Віталій Кім показав відео з пожежною машиною для коси: дивіться відео

Де розташована Кінбурнська коса: дивіться на карті

Зверніть увагу! На Кінбурнській косі вирували масштабні нищівні пожежі. Проте їх гасіння було неможливе через те, що росіяни викрали спецтехніку для гасіння.

Яка ситуація на Кінбурнській косі