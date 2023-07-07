Глава администрации отметил, что кадры сняты ориентировочно в 11:00 7 июля 2023 года в Николаеве. До этого Наталья Гуменюк объясняла для чего россияне усиливают боевую работу у Кинбурнской косы.

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Что заявил Ким о ситуации на Кинбурнской косе

Добрый день, мы из Украины. Приехала первая пожарная машина. Мы готовим ее к передаче для использования на Кинбурнской косе. Это что-то и значит,

– заявил Виталий Ким.

Конечно, должностное лицо не объяснило, что именно это означает, однако, очевидно, дало людям надежду на хорошие новости из Кинбурнской косы.

Виталий Ким показал видео с пожарной машиной для косы: смотрите видео

Где расположена Кинбурнская коса: смотрите на карте

Обратите внимание! На Кинбурнской косе бушевали масштабные сокрушительные пожары. Однако их тушение было невозможно из-за того, что россияне похитили спецтехнику для тушения.

Какая ситуация на Кинбурнской косе