Втратить ЄС, Придністровʼя та доходи: чим для Росії обернеться кінець контракту з Нафтогазом

Росія в базовому сценарії на 2025 рік передбачає скорочення експорту газу до Європи та Туреччини на 20% через завершення українського транзиту. Чи змогла вже знайти Росія нові ринки збуту на заміну європейським? Та як позначиться на доходи Газпрому відсутність контракту з НАК "Нафтогаз", враховуючи, що акції компанії стрімко летять донизу, зʼясовував 24 Канал.

Чи може Газпром транспортувати ті ж обсяги через інші маршрути

За 10 місяців 2024 року через українську ГТС було протранзитовано близько 12,9 мільярда кубометрів російського газу, що складає близько 49% всіх трубопровідних поставок Росії в ЄС. Тому припинення транзиту буде однозначно відчутним для Росії, підкреслює експерт DiXi Group Андрій Урста.

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Андрій Урста Генеральний менеджер з розвитку ринків аналітичного центру DiXi Group Наскільки можливим є заміщення українського маршруту альтернативними маршрутами постачання в ЄС? Якщо говорити про трубопровідні поставки, то опцій небагато.

На думку Урсти, Росія може наростити транспортування через другу нитку "Турецького потоку", проте можливості для такого нарощування обмежені:

у 2024 році ці потужності використовувались в середньому на 79%,

відповідно вільними залишались лише 21%, або близько 11,6 мільйона кубометрів на добу.

Цікаво! В річному вимірі це близько 4,2 мільярда кубометрів (або близько 29% від того, що транспортувалось через українську ГТС у 2023 році).

Також Урста підкреслює, що всі інші трубопровідні маршрути в ЄС недоступні: трубопровід Ямал – Європа – через "контрсанкції" самої ж Росії, "Північний потік-1" – через підрив, "Північний потік-2" – через підрив та банкрутство оператора газогону.

Водночас сильного впливу на основних покупців російського газу в ЄС це не матиме: Австрія готова до повного припинення поставок, Угорщина може продовжувати отримувати газ через "Турецький потік",

– додає він.

LNG замість трубопровідних поставок

Ще одна опція – заміщення трубопровідних поставок постачанням скрапленого природного газу (LNG) з Росії. Андрій Урста розповідає, що Росія в останні роки наростила експорт LNG в ЄС: за даними Європейської Комісії, станом на ІІ квартал 2024 року вона є другим найбільшим експортером скрапленого газу після США з часткою 20%.

Проте подальше нарощення експорту російського LNG для заміщення трубопровідних поставок сумнівне: для цього потрібна реалізація нових російських LNG-проєктів в Арктиці, які по суті заблоковані західними санкціями,

– розповідає експерт DiXi Group.

Зверніть увагу! Крім того, обмежувальні заходи проти російського скрапленого газу можуть бути розширені: вже в січні цього року ЄС напрацьовуватиме 15-й пакет санкцій, який, серед іншого, включатиме й обмеження імпорту російського LNG, повідомляли раніше в Офісі підтримки відновлення та реформ Міністерства енергетики.

Санкційні перешкоди

Питання ембарго на російський скраплений ресурс стоїть на порядку денному ЄС вже досить давно і запровадження відповідних санкцій буде дуже відчутним ударом для агресора.

Ще однією суттєвою перешкодою для експорту російського газу (як трубопровідного, так зрідженого) можуть стати нещодавно запроваджені американські санкції проти "Газпромбанку", через який здійснюється оплата російського "блакитного палива", яке експортується в ЄС.

Чи змогла Росія знайти нові ринки збуту

З новими ринками збуту в Росії теж не все просто: швидко переспрямувати на Схід значні потоки газу, які до війни йшли в ЄС, дуже проблематично, пояснює Урста.

По суті єдиною "великою" опцією для заміщення європейського ринку є Китай та пов'язаний проєкт "Сила Сибіру-2", який би дозволив наростити поставки до 50 мільярда кубометрів на рік. Проте особливого прогресу в переговорах щодо прокладення цього газогону не спостерігається,

– додає він.

На реалізацію альтернативних маршрутів поставок в Китай (до прикладу, через Казахстан) теж підуть роки. Тому швидко замістити європейський ринок збуту Росії точно не вдасться. "Навіть якщо це вдасться зробити в довгій перспективі – Росія все одно не зможе розраховувати на ті ж прибутки, що і на преміальному європейському ринку", – резюмує Урста.

Чому Росія прирікає Придністровʼя на гуманітарну кризу

Єдиною територією, котра залежна від російського газу залишається окупована Кремлем частина Молдови – Придністровʼя. Член наглядової ради АТ "Молдовагаз" під час розмови з 24 Каналом розповів, що Газпром наразі не запрошував "Молдовагаз" до діалогу стосовно зміни договору в частині точки доставки газу.

Сергій Тофілат Член наглядової ради АТ "Молдовагаз" Такої заяви не було. І це затверджується органами правління. Наприклад не було створено засідання наглядової ради, де я беру участь. Тобто поки що жодної підтвердженості того, буде чи не буде постачання газу, у нас немає.

Навіть якщо Газпром продовжить постачання газу в Придністров'я через Південний коридор (Туреччина, Болгарія, Румунія), у будь-якому разі там є проміжок, станція "Орлівка", яка знаходиться на території України. І виникає суто технічне питання, а хто буде здійснювати і бронювати потужності через українську ГТС?

Транзит газу з Росії до європейських країн / Інфографіка "Молдовагаз"

Чи залежить Кишинів від російського газу Якщо Придністровʼя цілком залежне від Росії, то Правобережна Молдова вже 2 роки не купує російський газ. Після того, як державний трейдер "Енергоком" отримав позику від ЄБРР, був створений список постачальників, трейдерів, які можуть брати участь у його тендері, щоб не допустити відтоку грошей у Росію. Тому Молдова технічно може закуповувати газ з будь-якої точки світу. Також у 2019 році було модернізовано Трансбалканський коридор (Україна, Молдова, Румунія, Болгарія, Туреччина), який може працювати як з півночі на південь, так і з півдня на північ.

В жовтні 2021 році закінчилось будівництво газопроводу з Румунії Ясси – Кишинів, тому Правий берег може закуповувати газ звідки хоче.

Спекуляції та пропаганда Росії

Також Сергій Тофілат розповів, що технічно є можливість транспортувати газ у реверсному режимі через Трансбалканський газопровід до Придністров'я, не використовуючи українську ГТС. Однак найбільше питання полягає в тому, як окуповане Лівобережжя Молдови розраховуватиметься за газ, адже досі вони не платили за газ, а тарифи були мізерними та не покривали ні ціни блакитного палива, ні самої доставки. Росія списувала все як борг Молдови.

На сьогодні у них тариф покриває менше як 10% від ринкової вартості,

– пояснює він.

Замість того, аби забронювати потужності для транспортування газу Турецьким потоком, Росія почала активно просувати наратив, що у можливій гуманітарній кризі в Придністровʼї, яке може залишитись без газу та електроенергії, винна Мая Санду.

Проросійський колишній президент Ігор Додон, молдовська версія Януковича, уже почав просувати наратив, що Санду повинна поїхати домовлятися з нашими стратегічними партнерами та з Росією. Інший наратив, який вони намагаються проштовхувати, нібито Україна винна, що закрила транзит,

– розповідає Тофілат.

Чому Росія не може скористатись Турецьким потоком зараз

Річ у тім, що якщо Газпром хоче продовжувати постачання газу в Придністровський регіон, через Туреччину, вони повинні брати участь у тендері з бронювання потужностей.

Найдешевший тариф це бронь на рік наперед. Тендер на нього був у липні, в якому Росія не брала участь. Потім трохи дорожче на квартал, де вони теж не брали участі. Наступний тендер буде на місяць вперед.

Тобто в грудні, в середині грудня буде тендер на бронювання за січень. І якщо Газпром там не братиме участі, це буде чітким знаком, що є вказівка від Кремля не постачати газ у Придністров'я,

– пояснює Тофілат.

Матеріал створений за участю CFI, Agence française de développement médias, як частина Hub Bucharest Project за підтримки Міністерства закордонних справ Франції.