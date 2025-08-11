У серпні 2025 року було 5 років, як генерал-лейтенант Кирило Буданов очолює ГУР МО. Він брав участь у бойових операціях, побував у тимчасово окупованому Криму, перебував на передньому краї російсько-української війни.

Зокрема, з його приходом на посаду були створені окремі підрозділи, які відіграли значну роль з початком повномасштабного вторгнення. Представники ГУР МО України розповіли 24 Каналу, що призначення Кирила Буданова дало новий поштовх до розвитку нашої розвідки.

Новий поштовх для ГУР

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький зазначив, що насамперед Кирило Буданов прийшов на посаду у дуже непрості часи. Агресія Росії тривала з 2014 року. Тоді була стала лінія фронту, лінія розмежування.

Саме прихід генерала Буданова дав новий поштовх до розвитку ГУР. Насамперед ми суттєво наростили агентурний компонент. Ми стали більш ефективними з погляду радіоелектронної розвідки, кіберрозвідки, які на той час вже були, але отримали новий поштовх. Мабуть, він відчував, що буде велика війна. Тому що звернув особливу увагу на розвиток так званих підрозділів активних дій,

– сказав він.

Були створені окремі підрозділи, підготовлений особовий склад. Почався рекрутинг досвідчених людей, відбір персоналу у ці підрозділи, щоб протистояти можливій збройній агресії. Саме підрозділи спеціального призначення, які на той період вже були створені в ГУР, відіграли дуже суттєву роль з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Напрямки роботи ГУР МО

Командир спецпідрозділу ГУР "Шаман" зауважив, що розвідка має завдання і повинна її виконати. Завдання ставляться президентом України. За його словами, для їхнього виконання Кирило Буданов ніколи не використовує один і той же стиль для всіх.

Представник ГУР МО Андрій Юсов підкреслив, що для виконання завдань проводиться велика бойова робота і на землі, і на небі, і в морі. Це далекобійні удари, безпілотники, антидронові інструменти, підрозділи, які працюють у цьому, кібернапрямок, кібербезпека та кіберфахівці, які воюють та завдають ударів ворогу. Також це ґрунтовна аналітична робота.

І багато інших напрямків аж до космосу, де сьогодні також присутня воєнна розвідка. Це масштабування відбулося саме за ці роки,

– додав він.

До слова, Кирило Буданов розповів про свої перші кроки у ГУР. Він прийшов у ГУР у 2007 році. За словами очільника розвідки, попри те, що час був мирний, розвідники все одно "готувалися до чогось".

У 2008 році Буданов був на нічному чергуванні, коли отримав терміновий дзвінок. Слід було прийняти шифрограму. Як виявилося, сомалійські пірати захопили судно Faina, яке перевозило зброю. Воно йшло з Миколаєва до Момбаси. Наші моряки провели в полоні 4 місяці. Пірати відпустили їх, коли отримали викуп.

Тоді майбутній глава ГУР займався оперативно-бойовою роботою у спеціальній розвідці – підрозділі спецпризначення.