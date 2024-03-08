Тимошенко отримав посаду в Міноборони: ЗМІ розповіли, ким працює ексзаступник Єрмака

Ексзаступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко отримав нову посаду в одному з міністерств. Зазначається, що там він керує медіанапрямком.

Його призначення на посаду, згідно з відповіддю структури, відбулося на початку березня. Зазначимо, що Тимошенко пішов з держорганів ще рік тому.

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Нова посада Тимошенка

Кирило Тимошенко отримав посаду у Міністерстві оборони України. У відповіді на запит NV структура повідомила, що ексзаступник Єрмака з 1 березня 2024 року обіймає посаду штатного радника міністра оборони Рустема Умєрова. Підставою став відповідний наказ.

Зазначається, що напрямком роботи Тимошенка стане робота з комунікаціями.

Основний напрямок діяльності Кирила Тимошенка – медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час дії воєнного стану,

– зазначають в Міноборони.

Що відомо про Тимошенка

Кирило Тимошнко потрапив у держоргани як член команди президента у 2019 році. Від початку повномасштабного вторгнення Тимошенко відповідав в ОП за відновлення житла та інфраструктурних об'єктів України на звільнених з-під окупації територіях. Однак 23 січня 2023 року він подав заяву на звільнення.

Відтоді він не мав стосунків до органів державної влади. Також про нього нічого не було чути й в інформаційному полі. ЗМІ одразу після звільнення писали, нібито його планували призначити головою однієї з ОВА, однак чутки не справдилися.

За час своєї служби Тимошенко неодноразово потрапляв у скандали. Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення журналісти виявили, що Тимошенко користувався позашляховиком Chevrolet Tahoe, який американці передали Україні для вивезення громадян із зони бойових дій. Однак згодом НАБУ підтвердило, що такі дії були законними.

24 Канал намагається сконтактуватися з Міноборони для підтвердження інформації.