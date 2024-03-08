Тимошенко получил должность в Минобороны: СМИ рассказали, кем работает экс-заместитель Ермака

Экс-заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко получил новую должность в одном из министерств. Отмечается, что там он руководит медианаправлением.

Его назначение на должность, согласно ответу структуры, состоялось в начале марта. Отметим, что Тимошенко ушел из госорганов еще год назад.

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Новая должность Тимошенко

Кирилл Тимошенко получил должность в Министерстве обороны Украины. В ответе на запрос NV структура сообщила, что экс-заместитель Ермака с 1 марта 2024 года занимает должность штатного советника министра обороны Рустема Умерова. Основанием стал соответствующий приказ.

Отмечается, что направлением работы Тимошенко станет работа с коммуникациями.

Основное направление деятельности Кирилла Тимошенко – медиа и коммуникации, координация информационной политики в Министерстве обороны и подчиненных Минобороны структурах, а также построение единой информационной повестки дня в Силах обороны Украины на время действия военного положения,

– отмечают в Минобороны.

Что известно о Тимошенко

Кирилл Тимошенко попал в госорганы как член команды президента в 2019 году. С начала полномасштабного вторжения Тимошенко отвечал в ОП за восстановление жилья и инфраструктурных объектов Украины на освобожденных из-под оккупации территориях. Однако 23 января 2023 года он подал заявление на увольнение.

С тех пор он не имел отношений к органам государственной власти. Также о нем ничего не было слышно и в информационном поле. СМИ сразу после увольнения писали, якобы его планировали назначить председателем одной из ОВА, однако слухи не оправдались.

За время своей службы Тимошенко неоднократно попадал в скандалы. В частности, после начала полномасштабного вторжения журналисты обнаружили, что Тимошенко пользовался внедорожником Chevrolet Tahoe, которой американцы передали Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий. Однако впоследствии НАБУ подтвердило, что такие действия были законными.

24 Канал пытается связаться с Минобороны для подтверждения информации.