Его назначение на должность, согласно ответу структуры, состоялось в начале марта. Отметим, что Тимошенко ушел из госорганов еще год назад.

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Новая должность Тимошенко

Кирилл Тимошенко получил должность в Министерстве обороны Украины. В ответе на запрос NV структура сообщила, что экс-заместитель Ермака с 1 марта 2024 года занимает должность штатного советника министра обороны Рустема Умерова. Основанием стал соответствующий приказ.

Отмечается, что направлением работы Тимошенко станет работа с коммуникациями.

Основное направление деятельности Кирилла Тимошенко – медиа и коммуникации, координация информационной политики в Министерстве обороны и подчиненных Минобороны структурах, а также построение единой информационной повестки дня в Силах обороны Украины на время действия военного положения,

– отмечают в Минобороны.

Добавим! 24 Канал пытается связаться с Минобороны для подтверждения информации.

Что известно о Тимошенко